В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по конфликту на Украине
В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по конфликту на Украине под давлением США
Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия не откажется от своей приверженности к мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление со стороны США, которые ввели санкции против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик.
В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попали три руководителя контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште, в том числе его венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены с плакатами с призывом к выводу российских войск с Украины.
"Очевидно, что смысл этой пресс-конференции и всей акции по оказанию давления с их стороны - надавить на нас, чтобы мы изменили свою точку зрения. Думаю, что в этом случае достаточной реакцией будет с должным уважением донести до господина посла, что мы не будем менять свою позицию, пока они запускают плакатную компанию и проводят пресс-конференцию, где выражают обеспокоенность в связи с венгерской позицией. Но венгерская позиция в отношении войны не изменится - мы по-прежнему на стороне мира", - сказал Холлик в эфире телеканала HirTV.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что Госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.