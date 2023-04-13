https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html

Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт

Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт - РИА Новости, 13.04.2023

Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт

Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:15

2023-04-13T17:15

2023-04-13T17:15

туризм

новости - туризм

венесуэла

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ассоциация туроператоров россии (атор)

tez tour

интурист

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", – сообщили в ассоциации. Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист" и Tez Tour. В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.

https://ria.ru/20230410/myanma-1863705144.html

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новости - туризм, венесуэла, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист