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Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт - РИА Новости, 13.04.2023
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Туризм
 
17:15 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт - РИА Новости, 13.04.2023
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:15
2023-04-13T17:15
туризм
новости - туризм
венесуэла
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
интурист
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", – сообщили в ассоциации. Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист" и Tez Tour. В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.
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новости - туризм, венесуэла, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт

АТОР: поездки в Венесуэлу для туристов из России станут круглогодичными

CC0 / Wilfredor / Вид с форта Ла Галера на город Хуан-Гриего
Вид с форта Ла Галера на город Хуан-Гриего - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC0 / Wilfredor /
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", – сообщили в ассоциации.
Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист" и Tez Tour.
В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.
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ТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаРоссияМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourИнтурист
 
 
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