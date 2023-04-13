https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт - РИА Новости, 13.04.2023
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:15
2023-04-13T17:15
2023-04-13T17:15
туризм
новости - туризм
венесуэла
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
интурист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846910092_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_215a2eae86a176ae6cea8d6b84cfa998.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", – сообщили в ассоциации. Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист" и Tez Tour. В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.
https://ria.ru/20230410/myanma-1863705144.html
венесуэла
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846910092_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_b770aa5ae21fd13b4c2e5c9c63f2a042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, венесуэла, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
АТОР: поездки в Венесуэлу для туристов из России станут круглогодичными
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", – сообщили в ассоциации.
Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы
на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист
" и Tez Tour
.
В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.
В Мьянме ждут россиян: что следует знать туристам перед поездкой