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Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 13.04.2023 (обновлено: 20:01 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vagner-1865168637.html
Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины
Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 13.04.2023
Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины
Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Киева, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности, сообщил основатель группы "Вагнер"... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:36
2023-04-13T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
соледар
артемовск
украина
евгений пригожин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Киева, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин."Теперь по поводу убитых и раненых. Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
киев
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в мире, киев, соледар, артемовск, украина, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Соледар, Артемовск, Украина, Евгений Пригожин
Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы 38 тысяч солдат ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" в Артемовске
Бойцы группы Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Киева, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Теперь по поводу убитых и раненых. Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСоледарАртемовскУкраинаЕвгений Пригожин
 
 
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