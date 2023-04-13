https://ria.ru/20230413/vagner-1865168637.html

Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины

Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 13.04.2023

Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Украины

Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Киева, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности, сообщил основатель группы "Вагнер"... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:36

2023-04-13T19:36

2023-04-13T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

киев

соледар

артемовск

украина

евгений пригожин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Группа "Вагнера" уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне Киева, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин."Теперь по поводу убитых и раненых. Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

киев

соледар

артемовск

украина

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в мире, киев, соледар, артемовск, украина, евгений пригожин