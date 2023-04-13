https://ria.ru/20230413/utechka-1865182990.html
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной - РИА Новости, 13.04.2023
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Министерство обороны США пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:17
2023-04-13T21:17
2023-04-13T23:46
в мире
министерство обороны сша
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патрик райдер
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министерство обороны США пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это (утечка) было преднамеренным преступным деянием", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что в настоящее время ведомство проводит оценку масштаба утечки в сеть секретных бумаг и потенциального ущерба от данных действий.
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Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Пентагон назвал утечку секретных документов преднамеренным преступелнием