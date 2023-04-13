Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865182990.html
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной - РИА Новости, 13.04.2023
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Министерство обороны США пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:17
2023-04-13T23:46
в мире
министерство обороны сша
сша
патрик райдер
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министерство обороны США пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это (утечка) было преднамеренным преступным деянием", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что в настоящее время ведомство проводит оценку масштаба утечки в сеть секретных бумаг и потенциального ущерба от данных действий.
https://ria.ru/20230413/obysk-1865182450.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, сша, патрик райдер, утечка материалов пентагона
В мире, Министерство обороны США, США, Патрик Райдер, Утечка материалов Пентагона
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной

Пентагон назвал утечку секретных документов преднамеренным преступелнием

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министерство обороны США пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Это (утечка) было преднамеренным преступным деянием", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что в настоящее время ведомство проводит оценку масштаба утечки в сеть секретных бумаг и потенциального ущерба от данных действий.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В доме подозреваемого в утечке данных военного ВВС США проводят обыск
Вчера, 21:10
 
В миреМинистерство обороны СШАСШАПатрик РайдерУтечка материалов Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала