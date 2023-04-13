Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте
Офис Зеленского: слитые секретные данные Пентагона не повлияют на планы Кеева
© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению.
Он заявил, что утечка "не имеет никакой оперативной значимости".
"Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба", - заявил газете Подоляк.
Советник главы офиса Зеленского также отметил, что время возможного наступления украинских войск будет зависеть от имеющихся ресурсов и от того, когда их у Киева будет "достаточное количество для получения результата".
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.