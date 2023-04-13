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Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865182725.html
Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте
Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 13.04.2023
Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:13
2023-04-13T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
михаил подоляк
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению. Он заявил, что утечка "не имеет никакой оперативной значимости". "Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба", - заявил газете Подоляк. Советник главы офиса Зеленского также отметил, что время возможного наступления украинских войск будет зависеть от имеющихся ресурсов и от того, когда их у Киева будет "достаточное количество для получения результата". Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865174813.html
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в мире, киев, россия, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, утечка материалов пентагона
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО, Дмитрий Песков, Утечка материалов Пентагона
Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте

Офис Зеленского: слитые секретные данные Пентагона не повлияют на планы Кеева

© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению.
Он заявил, что утечка "не имеет никакой оперативной значимости".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона
Вчера, 20:19
"Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба", - заявил газете Подоляк.
Советник главы офиса Зеленского также отметил, что время возможного наступления украинских войск будет зависеть от имеющихся ресурсов и от того, когда их у Киева будет "достаточное количество для получения результата".
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
СМИ раскрыли новые подробности об утечке данных Пентагона
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАНАТОДмитрий ПесковУтечка материалов Пентагона
 
 
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