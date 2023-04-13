https://ria.ru/20230413/utechka-1865182725.html

Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте

Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 13.04.2023

Киев не считает, что слитые данные Пентагона повлияют на ситуацию на фронте

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:13

2023-04-13T21:13

2023-04-13T23:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Wall Street Journal, что слитые секретные документы Пентагона не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению. Он заявил, что утечка "не имеет никакой оперативной значимости". "Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба", - заявил газете Подоляк. Советник главы офиса Зеленского также отметил, что время возможного наступления украинских войск будет зависеть от имеющихся ресурсов и от того, когда их у Киева будет "достаточное количество для получения результата". Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.

https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865174813.html

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