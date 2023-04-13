https://ria.ru/20230413/utechka-1865177832.html

СМИ: слитые данные Пентагона могли касаться России и Китая

СМИ: слитые данные Пентагона могли касаться России и Китая - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: слитые данные Пентагона могли касаться России и Китая

Среди "слитых" секретных документов Пентагона была сводка офиса Директора национальной разведки США, якобы основанная на прослушке американцами российской... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:39

2023-04-13T20:39

2023-04-13T23:46

в мире

россия

дмитрий песков

нато

сша

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Среди "слитых" секретных документов Пентагона была сводка офиса Директора национальной разведки США, якобы основанная на прослушке американцами российской Службы внешней разведки, из которой следует, что Китай якобы одобрил предоставление летальной помощи России, пишет газета Washington Post."Китай одобрил "предоставление летальной помощи" России в ее конфликте на Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы, следует из перехвата Соединенными штатами российских разведанных, обнаруженного в "слитых" секретных документах. Перехват, полученный, по-видимому, в результате прослушивания Соединенными Штатами российской Службы внешней разведки (СВР), был включен в сверхсекретную сводку от 23 февраля о недавних "результатах", связанных с Украиной и Россией, составленную офисом директора Национальной разведки США", - говорится в сообщении газеты. В сводке американской разведслужбы говорится, что, согласно данным, полученной с "радиоразведки", СВР сообщала, что Центральный военный совет КНР "одобрил поэтапные поставки" оружия, при этом якобы хотел сохранить это в тайне. Еще в одном слитом документе американская разведка оценивала, что Пекин будет рассматривать возможную "серьезную" украинскую атаку против Москвы с помощью оружия США или НАТО "как свидетельство того, что Вашингтон напрямую ответственен за эскалацию конфликта". Это, как отмечается в документе, якобы могло стать для Пекина оправданием для предоставления РФ "летальной помощи". Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, а также данные по еще ряду тем. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html

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в мире, россия, дмитрий песков, нато, сша, утечка материалов пентагона