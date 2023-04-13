https://ria.ru/20230413/utechka-1865176182.html

СМИ раскрыли новые подробности об утечке данных Пентагона

СМИ раскрыли новые подробности об утечке данных Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ раскрыли новые подробности об утечке данных Пентагона

Член разведывательного крыла военно-воздушного подразделения Массачусетской национальной гвардии, 21-летний Джек Тейксейра, управлял игровым чатом, в котором... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:26

2023-04-13T20:26

2023-04-13T23:46

в мире

сша

россия

дмитрий песков

нато

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Член разведывательного крыла военно-воздушного подразделения Массачусетской национальной гвардии, 21-летний Джек Тейксейра, управлял игровым чатом, в котором появились секретные документы Пентагона, сообщила газета New York Times. Отмечается, что Тейксейра управлял чатом под названием Thug Shaker Central, в котором были около 20-30 человек. Американские официальные лица подтвердили газете, что следователи в США хотят побеседовать с мужчиной об утечке, там полагают, что у него может быть информация по делу. Один из участников группы заявил изданию, что знал и лично встречался с человеком, который на протяжении последних трех лет сливал в чат документы. Его описывают как более старшего, чем остальные члены группы. Изданию заявили, что сливавший документы под ником O.G. имел доступ к разведывательным данным из-за своей работы. В то же время из чата документы в общий доступ на один из форумов выложил присутствующий в чате подросток, заявили его члены. Газета, однако, отмечает, что пока неизвестно, мог ли 21-летний лидер чата Тейксейра сам иметь доступ к секретным документам. Мать мужчины подтвердила, что он работает в ВВС нацгвардии Массачусетса, а также добавила, что он недавно сменил номер телефона. В то же время газеты Wall Street Journal и Washington Post пишут, что Тейксера мог быть тем самым подозреваемым, который сливал в чат документы. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html

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в мире, сша, россия, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона