https://ria.ru/20230413/utechka-1865114768.html

Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ

Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ

Власти США рассматривают раскрытие секретных документов в США как внутреннюю утечку, при этом следователи не исключают, что за утечкой стоит поддерживаемое... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:07

2023-04-13T17:07

2023-04-13T23:46

в мире

сша

министерство обороны сша

фбр

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти США рассматривают раскрытие секретных документов в США как внутреннюю утечку, при этом следователи не исключают, что за утечкой стоит поддерживаемое другой страной разведсообщество или что данные были утеряны по неосторожности, а после опубликованы людьми, которые не имели к ним доступа, пишет газета Wall Street Journal. "Власти США рассматривают явное раскрытие секретных материалов, связанных с конфликтом на Украине, как внутреннюю утечку... Большая часть из более чем 60 документов, если они подлинные, по-видимому, идут из Оперативного центра Центрального разведывательного управления и Объединенного комитета начальников штабов Пентагона", - говорится в сообщении газеты. Согласно изданию, попавшие в сеть документы, по-видимому, были распечатаны и сложены дважды. На некоторых изображениях на заднем плане хорошо видны некоторые предметы, в том числе журнал об охоте, нож и тюбик клея марки Gorilla. Сейчас, по данным газеты, ФБР использует зацепки на опубликованных фото, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что фото могли быть сделаны так, чтобы сбить с толку следствие. "Следователи пока полностью не исключили возможность того, что публикация документов была поддерживаемой из-за рубежа разведывательной операцией, составленной так, чтобы выглядеть как утечка, или что секретная информация каким-то образом была утеряна из-за неосторожного обращения и позже опубликована людьми, не имеющими доступа к ней", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html

https://ria.ru/20230413/geymery-1865100991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона