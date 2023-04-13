Рейтинг@Mail.ru
Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865114768.html
Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ
Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ
Власти США рассматривают раскрытие секретных документов в США как внутреннюю утечку, при этом следователи не исключают, что за утечкой стоит поддерживаемое... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:07
2023-04-13T23:46
в мире
сша
министерство обороны сша
фбр
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти США рассматривают раскрытие секретных документов в США как внутреннюю утечку, при этом следователи не исключают, что за утечкой стоит поддерживаемое другой страной разведсообщество или что данные были утеряны по неосторожности, а после опубликованы людьми, которые не имели к ним доступа, пишет газета Wall Street Journal. "Власти США рассматривают явное раскрытие секретных материалов, связанных с конфликтом на Украине, как внутреннюю утечку... Большая часть из более чем 60 документов, если они подлинные, по-видимому, идут из Оперативного центра Центрального разведывательного управления и Объединенного комитета начальников штабов Пентагона", - говорится в сообщении газеты. Согласно изданию, попавшие в сеть документы, по-видимому, были распечатаны и сложены дважды. На некоторых изображениях на заднем плане хорошо видны некоторые предметы, в том числе журнал об охоте, нож и тюбик клея марки Gorilla. Сейчас, по данным газеты, ФБР использует зацепки на опубликованных фото, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что фото могли быть сделаны так, чтобы сбить с толку следствие. "Следователи пока полностью не исключили возможность того, что публикация документов была поддерживаемой из-за рубежа разведывательной операцией, составленной так, чтобы выглядеть как утечка, или что секретная информация каким-то образом была утеряна из-за неосторожного обращения и позже опубликована людьми, не имеющими доступа к ней", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html
https://ria.ru/20230413/geymery-1865100991.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, ФБР, Утечка материалов Пентагона
Слитые в США документы могли быть утеряны по неосторожности, пишут СМИ

WSJ: следствие не исключает, что слитые в США документы были утеряны по неосторожности

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти США рассматривают раскрытие секретных документов в США как внутреннюю утечку, при этом следователи не исключают, что за утечкой стоит поддерживаемое другой страной разведсообщество или что данные были утеряны по неосторожности, а после опубликованы людьми, которые не имели к ним доступа, пишет газета Wall Street Journal.
"Власти США рассматривают явное раскрытие секретных материалов, связанных с конфликтом на Украине, как внутреннюю утечку... Большая часть из более чем 60 документов, если они подлинные, по-видимому, идут из Оперативного центра Центрального разведывательного управления и Объединенного комитета начальников штабов Пентагона", - говорится в сообщении газеты.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
Вчера, 15:31
Согласно изданию, попавшие в сеть документы, по-видимому, были распечатаны и сложены дважды. На некоторых изображениях на заднем плане хорошо видны некоторые предметы, в том числе журнал об охоте, нож и тюбик клея марки Gorilla. Сейчас, по данным газеты, ФБР использует зацепки на опубликованных фото, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что фото могли быть сделаны так, чтобы сбить с толку следствие.
"Следователи пока полностью не исключили возможность того, что публикация документов была поддерживаемой из-за рубежа разведывательной операцией, составленной так, чтобы выглядеть как утечка, или что секретная информация каким-то образом была утеряна из-за неосторожного обращения и позже опубликована людьми, не имеющими доступа к ней", - говорится в сообщении газеты.
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров
Вчера, 16:31
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАФБРУтечка материалов Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала