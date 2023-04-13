https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html

Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона

Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023

Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона

Министерство юстиции и спецслужбы США ведут полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона и приближаются к раскрытию дела, заявил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:31

2023-04-13T15:31

2023-04-13T23:46

в мире

сша

министерство обороны сша

джо байден

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Министерство юстиции и спецслужбы США ведут полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона и приближаются к раскрытию дела, заявил американский президент Джо Байден."Прямо сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся", - сказал он журналистам в ходе визита в Ирландию.Байден добавил, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов. "Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю", - сказал он.

https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, джо байден, утечка материалов пентагона