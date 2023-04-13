https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html
Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
Министерство юстиции и спецслужбы США ведут полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона и приближаются к раскрытию дела, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:31
2023-04-13T23:46
в мире
сша
министерство обороны сша
джо байден
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Министерство юстиции и спецслужбы США ведут полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона и приближаются к раскрытию дела, заявил американский президент Джо Байден."Прямо сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся", - сказал он журналистам в ходе визита в Ирландию.Байден добавил, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов. "Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю", - сказал он.
https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, джо байден, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, Джо Байден, Утечка материалов Пентагона
Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
Байден заявил, что обеспокоен фактом утечки материалов Пентагона, но не их содержанием