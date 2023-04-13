https://ria.ru/20230413/utechka-1865010491.html

Пентагон ограничил доступ к слитым документам

Пентагон ограничил доступ к слитым документам - РИА Новости, 13.04.2023

Пентагон ограничил доступ к слитым документам

Пентагон ограничил доступ к слитым в сеть документам ведомства и секретной информации в дальнейшем для защиты национальной безопасности США и их союзников,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:04

2023-04-13T12:04

2023-04-13T23:46

в мире

сша

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пентагон ограничил доступ к слитым в сеть документам ведомства и секретной информации в дальнейшем для защиты национальной безопасности США и их союзников, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Пентагон заявил, что предпринял меры, чтобы в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации. Мы рассматриваем трудности для национальной безопасности, могу добавить, что, чтобы снизить влияние, которое может иметь публикация этих документов на национальную безопасность США и также наших союзников и партнеров, мы воспринимаем это очень серьезно, расследование продолжается, министерство обороны предприняло меры по ограничению к этим документам", - заявила Жан-Пьер на пресс-конференции.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1864947432.html

https://ria.ru/20230413/beshenstvo-1864944791.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона