https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР - РИА Новости, 13.04.2023
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
Администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, считает бывший агент ФБР Колин Роули. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:17
2023-04-13T08:17
2023-04-13T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
пентагон
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, считает бывший агент ФБР Колин Роули. "Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", - сказал Роули РИА Новости. По его мнению, "утечки могли быть смешаны с дезинформацией, чтобы направить Россию по ложному следу". Бывший посол Великобритании в странах Ближнего Востока Питер Форд сказал РИА Новости, что другим мотивом для утечки могла быть демонстрация того, что следует уменьшить ожидания от Украины, поскольку публичные представления о возможностях Киева далеки от реальности. Американские запасы вооружений серьезно истощаются из-за бесконечных требований Киева "в конфликте, в котором он не может выиграть", добавил Форд. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, пентагон, утечка материалов пентагона
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Пентагон, Утечка материалов Пентагона
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
Экс-агент ФБР Роули: утечку документов могли организовать, чтобы запутать Россию
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, считает бывший агент ФБР Колин Роули.
"Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", - сказал Роули РИА Новости.
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
По его мнению, "утечки могли быть смешаны с дезинформацией, чтобы направить Россию по ложному следу".
Бывший посол Великобритании в странах Ближнего Востока Питер Форд сказал РИА Новости, что другим мотивом для утечки могла быть демонстрация того, что следует уменьшить ожидания от Украины, поскольку публичные представления о возможностях Киева далеки от реальности. Американские запасы вооружений серьезно истощаются из-за бесконечных требований Киева "в конфликте, в котором он не может выиграть", добавил Форд.
Направления "слиты". Куда обрушится первый удар группировки ВСУ
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона