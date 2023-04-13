https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html

Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР

Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР - РИА Новости, 13.04.2023

Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР

Администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, считает бывший агент ФБР Колин Роули. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:17

2023-04-13T08:17

2023-04-13T23:46

специальная военная операция на украине

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сша

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пентагон

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, считает бывший агент ФБР Колин Роули. "Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", - сказал Роули РИА Новости. По его мнению, "утечки могли быть смешаны с дезинформацией, чтобы направить Россию по ложному следу". Бывший посол Великобритании в странах Ближнего Востока Питер Форд сказал РИА Новости, что другим мотивом для утечки могла быть демонстрация того, что следует уменьшить ожидания от Украины, поскольку публичные представления о возможностях Киева далеки от реальности. Американские запасы вооружений серьезно истощаются из-за бесконечных требований Киева "в конфликте, в котором он не может выиграть", добавил Форд. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нато, пентагон, утечка материалов пентагона