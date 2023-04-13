https://ria.ru/20230413/utechka-1864947432.html
Утечка секретных документов США произошла с "военной базы", сообщили СМИ
Утечка секретных документов США произошла с "военной базы", сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Утечка секретных документов США произошла с "военной базы", сообщили СМИ
Человек, стоявший за предполагаемой утечкой секретных документов Пентагона, заявлял, что получил их на некой "военной базе", где работал, сообщила газета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:46
2023-04-13T05:46
2023-04-13T23:48
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утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Человек, стоявший за предполагаемой утечкой секретных документов Пентагона, заявлял, что получил их на некой "военной базе", где работал, сообщила газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы.Газета побеседовала с одним из участников группы, который внимательно прочитал сообщение от OG, равно как и сотни других, которые публиковались "в течение нескольких месяцев". Собеседник издания заявил, что это, по-видимому, "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов".По словам собеседника газеты, OG заявлял, что привез эти материалы домой со своей работы на некой "военной базе".Отмечается, что возраст пользователя по имени OG составлял чуть более 20 лет.Его слова подтвердил изданию другой участник группы, тоже прочитавший многие из тех документов, которыми поделился OG. Оба собеседника газеты говорили на условиях анонимности и оба заявили, что им известно настоящее имя пользователя OG, а также штат, где он живет и работает. Делиться этой информацией они не стали.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и по сути дела ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и такие приемы.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Сама платформа Discord, как писали западные СМИ, сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании этой утечки.
https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html
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в мире, сша, технологии, россия, украина, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона
В мире, США, Технологии, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Утечка секретных документов США произошла с "военной базы", сообщили СМИ
WP: стоявший за утечкой документов США человек заявил о получении их на военной базе
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Человек, стоявший за предполагаемой утечкой секретных документов Пентагона, заявлял, что получил их на некой "военной базе", где работал, сообщила газета Washington Post
со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы.
«
"Группа из примерно двух десятков человек, "в основном мужчин и мальчиков", объединилась на популярной среди геймеров платформе Discord в 2020 году. Они не обратили особого внимания, когда один из участников — некий OG — в прошлом году опубликовал сообщение "со странными акронимами и жаргонизмами", — пишет издание.
Газета побеседовала с одним из участников группы, который внимательно прочитал сообщение от OG, равно как и сотни других, которые публиковались "в течение нескольких месяцев". Собеседник издания заявил, что это, по-видимому, "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов".
По словам собеседника газеты, OG заявлял, что привез эти материалы домой со своей работы на некой "военной базе".
Бывший разведчик рассказал, как утечка документов США поможет России
Отмечается, что возраст пользователя по имени OG составлял чуть более 20 лет.
«
"Он умный человек. Конечно, он знал, что делал, когда публиковал эти документы. Это не были какие-либо случайные утечки", — рассказал собеседник газеты.
Его слова подтвердил изданию другой участник группы, тоже прочитавший многие из тех документов, которыми поделился OG. Оба собеседника газеты говорили на условиях анонимности и оба заявили, что им известно настоящее имя пользователя OG, а также штат, где он живет и работает. Делиться этой информацией они не стали.
В Москве
не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков
, США являются стороной конфликта и по сути дела ведут против России
гибридную войну, в которой могут быть и такие приемы.
"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона
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по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
Сама платформа Discord, как писали западные СМИ, сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании этой утечки.
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