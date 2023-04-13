https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html

Бывший разведчик рассказал, как утечка документов США поможет России

Бывший разведчик рассказал, как утечка документов США поможет России - РИА Новости, 13.04.2023

Бывший разведчик рассказал, как утечка документов США поможет России

Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу, заявил РИА Новости бывший офицер американской разведки Чарльз Морган. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:52

2023-04-13T03:52

2023-04-13T23:48

в мире

россия

сша

дмитрий песков

нато

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу, заявил РИА Новости бывший офицер американской разведки Чарльз Морган. "Утечки вроде этой угрожают жизням людей, и устроившие слив информации редко думают о последствиях для реальных людей, когда делают такое. Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях", - сказал Морган РИА Новости. Бывший пилот ВМС США Винсент Айелло сказал РИА Новости, что утечка изменит направление украинского конфликта. "Принятие обоснованных решений на высочайшем уровне требует осведомленности, которая, в свою очередь, требует секретных, непубличных методов и обсуждений", - сказал он. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864776618.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона