https://ria.ru/20230413/ustroystva-1864943487.html

В России в разы выросли продажи устройств для "умного" дома

В России в разы выросли продажи устройств для "умного" дома - РИА Новости, 13.04.2023

В России в разы выросли продажи устройств для "умного" дома

Популярность устройств для "умного" дома продолжает расти - продажи смарт-гаджетов для обеспечения безопасности в январе-марте текущего года увеличились в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:31

2023-04-13T03:31

2023-04-13T03:39

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Популярность устройств для "умного" дома продолжает расти - продажи смарт-гаджетов для обеспечения безопасности в январе-марте текущего года увеличились в группе "М.Видео-Эльдорадо" в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а колонок с виртуальным помощником - в 2,2 раза, рассказали РИА Новости в компании. "В январе-марте 2023 года продажи смарт-устройств для обеспечения безопасности и автоматизации бытовых задач выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и более чем вдвое относительно 2021 года. Интерес к колонкам с виртуальными помощниками в качестве "центра" всей экосистемы или самостоятельного девайса увеличился в 2,2 раза и втрое соответственно", - заявили там. Отмечается, что на российском рынке продолжает увеличиваться массовая популярность отдельных элементов и комплексных решений для организации "умного" домашнего пространства. А ассортимент девайсов с различным форматами удаленного управления расширяется за счет компаний РФ и Китая. Кроме того, по итогам первого квартала в "М.Видео-Эльдорадо" средний чек на такую продукцию снизился на 5% и составил около 1,4 тысячи рублей. При этом самыми востребованными смарт-товарами в этом году стали лампочки, розетки, IP-камеры и датчиками управления. По словам руководитель бизнес-юнита "Развлечения и гаджеты" группы Сергея Сухорукова, система "умного" дома становится уже привычной частью жизни, делая ее рутинные процессы комфортнее, удобнее и помогая не переживать, что дверь осталась не закрытой или дома протечет кран. При этом чаще всего девайсами управляют через Wi-Fi, Bluetooth или голосовыми командами, а расширяется выбор моделей с поддержкой протокола Zigbee. Так, например, в апреле этого года "Яндекс" представил новые устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee. В компании также сообщили агентству, что продажи "Яндекс Станций" и других умных устройств выросли более чем на 100% по сравнению с январем-мартом 2022 года.

https://ria.ru/20230412/servis-1864821577.html

https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html

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