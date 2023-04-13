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СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии - РИА Новости, 13.04.2023
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10:52 13.04.2023 (обновлено: 13:05 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии
Итальянские следователи установили личности четырех-пяти человек из группы, которая помогла сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему совершить... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:52
2023-04-13T13:05
в мире
италия
россия
артем усс
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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Итальянские следователи установили личности четырех-пяти человек из группы, которая помогла сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, сообщает газета la Repubblica cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры. Усс-младший, как отмечается в публикации, покинул территорию страны через Словению, после чего попал в Сербию, откуда, предположительно, мог вылететь в Россию. По версии следствия, сопровождающие помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу. Согласно сообщению издания, в побеге российского предпринимателя приняла участие группа, в которой было менее десяти человек, "скорее всего, шесть или семь". "Некоторые из них уже идентифицированы (всего четыре или пять человек), и в отношении них ведется расследование, а другие подлежат выявлению", — говорится в статье. Также la Repubblica отмечает, что миланская прокуратура расследует возможную причастность к побегу Артема Усса российских спецслужб, которые якобы организовали операцию и руководили ей. Ранее Усс-младший сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы "Авиано" на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог быть перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html
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в мире, италия, россия, артем усс
В мире, Италия, Россия, Артем Усс
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии

La Repubblica: итальянские следователи выяснили, кто и как помог Уссу скрыться из Италии

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Итальянские следователи установили личности четырех-пяти человек из группы, которая помогла сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, сообщает газета la Repubblica cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры.
Усс-младший, как отмечается в публикации, покинул территорию страны через Словению, после чего попал в Сербию, откуда, предположительно, мог вылететь в Россию. По версии следствия, сопровождающие помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу.
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Согласно сообщению издания, в побеге российского предпринимателя приняла участие группа, в которой было менее десяти человек, "скорее всего, шесть или семь". "Некоторые из них уже идентифицированы (всего четыре или пять человек), и в отношении них ведется расследование, а другие подлежат выявлению", — говорится в статье.
Также la Repubblica отмечает, что миланская прокуратура расследует возможную причастность к побегу Артема Усса российских спецслужб, которые якобы организовали операцию и руководили ей.
Ранее Усс-младший сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
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Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы "Авиано" на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог быть перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
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