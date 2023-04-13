https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html

СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии

СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии

Итальянские следователи установили личности четырех-пяти человек из группы, которая помогла сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему совершить... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:52

2023-04-13T10:52

2023-04-13T13:05

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артем усс

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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Итальянские следователи установили личности четырех-пяти человек из группы, которая помогла сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, сообщает газета la Repubblica cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры. Усс-младший, как отмечается в публикации, покинул территорию страны через Словению, после чего попал в Сербию, откуда, предположительно, мог вылететь в Россию. По версии следствия, сопровождающие помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу. Согласно сообщению издания, в побеге российского предпринимателя приняла участие группа, в которой было менее десяти человек, "скорее всего, шесть или семь". "Некоторые из них уже идентифицированы (всего четыре или пять человек), и в отношении них ведется расследование, а другие подлежат выявлению", — говорится в статье. Также la Repubblica отмечает, что миланская прокуратура расследует возможную причастность к побегу Артема Усса российских спецслужб, которые якобы организовали операцию и руководили ей. Ранее Усс-младший сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы "Авиано" на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог быть перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html

https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, россия, артем усс