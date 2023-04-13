https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html

На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров

На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров - РИА Новости, 13.04.2023

На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров

Украинские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, более сотни было сожжено и уничтожено, заявил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:21

2023-04-13T12:21

2023-04-13T12:21

религия

украина

россия

белоруссия

николай азаров (политик)

петр порошенко

владимир зеленский

украинская православная церковь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, более сотни было сожжено и уничтожено, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Масштабные гонения на каноническую церковь начались в 2019 году с получения тогдашним президентом Украины Петром Порошенко от Константинопольского патриарха Варфоломея томоса об автокефалии для созданной раскольниками Православной церкви Украины. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями были введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". "За эти годы (с 2014 года – ред.) более 600 храмов отобрано у Украинской православной церкви, более сотни сожжено и уничтожено. Можете себе представить, священников избивают, убивают, травят газом, сажают в тюрьмы, запугивают, семьи запугивают", - сказал Азаров на YouTube-канале Белта. По его словам, все началось с прихода к власти Порошенко, у которого "нет ни чести, ни совести". "Он проходимец… Как только американцы дали фас на уничтожение, началось уничтожение Украинской православной церкви. Порошенко дал команду своим подопечным - в основном радикалам и бандеровцам: Украинская православная церковь должна слиться с раскольничьей Православной церковью Украины. Но ведь каноны православия незыблемы, и Украинская православная церковь не могла просто слиться с ПЦУ. И тогда начались преследования, которые носили самый жуткий характер и которых не знал мир", - отметил бывший украинский премьер. Он считает, что "то же самое произошло бы и в Беларуси, если бы у вас удался переворот, вроде нашего Майдана". Азаров сообщил, что когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, "человек, который вообще никакого отношения не имеет ни к религии, ни к вере, ни к совести, ни к морали, это абсолютно аморальный деятель", гонения на УПЦ продолжились с новой силой. "Они (украинские власти - ред.) не просто военные преступники, они предатели своей страны, потому что посягнули на веру, на религию", - отметил бывший премьер. Он добавил, что нынешние власти на Украине нарушают все юридические законы, поскольку в деятельность церкви не имеют право вмешивать ни СБУ, ни региональные власти.

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html

https://ria.ru/20230412/upts-1864846039.html

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