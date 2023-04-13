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На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров - РИА Новости, 13.04.2023
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Религия
 
12:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html
На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров
На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров - РИА Новости, 13.04.2023
На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров
Украинские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, более сотни было сожжено и уничтожено, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:21
2023-04-13T12:21
религия
украина
россия
белоруссия
николай азаров (политик)
петр порошенко
владимир зеленский
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, более сотни было сожжено и уничтожено, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Масштабные гонения на каноническую церковь начались в 2019 году с получения тогдашним президентом Украины Петром Порошенко от Константинопольского патриарха Варфоломея томоса об автокефалии для созданной раскольниками Православной церкви Украины. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями были введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". "За эти годы (с 2014 года – ред.) более 600 храмов отобрано у Украинской православной церкви, более сотни сожжено и уничтожено. Можете себе представить, священников избивают, убивают, травят газом, сажают в тюрьмы, запугивают, семьи запугивают", - сказал Азаров на YouTube-канале Белта. По его словам, все началось с прихода к власти Порошенко, у которого "нет ни чести, ни совести". "Он проходимец… Как только американцы дали фас на уничтожение, началось уничтожение Украинской православной церкви. Порошенко дал команду своим подопечным - в основном радикалам и бандеровцам: Украинская православная церковь должна слиться с раскольничьей Православной церковью Украины. Но ведь каноны православия незыблемы, и Украинская православная церковь не могла просто слиться с ПЦУ. И тогда начались преследования, которые носили самый жуткий характер и которых не знал мир", - отметил бывший украинский премьер. Он считает, что "то же самое произошло бы и в Беларуси, если бы у вас удался переворот, вроде нашего Майдана". Азаров сообщил, что когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, "человек, который вообще никакого отношения не имеет ни к религии, ни к вере, ни к совести, ни к морали, это абсолютно аморальный деятель", гонения на УПЦ продолжились с новой силой. "Они (украинские власти - ред.) не просто военные преступники, они предатели своей страны, потому что посягнули на веру, на религию", - отметил бывший премьер. Он добавил, что нынешние власти на Украине нарушают все юридические законы, поскольку в деятельность церкви не имеют право вмешивать ни СБУ, ни региональные власти.
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
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украина, россия, белоруссия, николай азаров (политик), петр порошенко, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Белоруссия, Николай Азаров (политик), Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине с 2014 года уничтожили более ста храмов УПЦ, заявил Азаров

Азаров: власти Украины с 2014 года отобрали у УПЦ более 600 храмов, более ста уничтожили

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, более сотни было сожжено и уничтожено, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Масштабные гонения на каноническую церковь начались в 2019 году с получения тогдашним президентом Украины Петром Порошенко от Константинопольского патриарха Варфоломея томоса об автокефалии для созданной раскольниками Православной церкви Украины. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями были введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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"За эти годы (с 2014 года – ред.) более 600 храмов отобрано у Украинской православной церкви, более сотни сожжено и уничтожено. Можете себе представить, священников избивают, убивают, травят газом, сажают в тюрьмы, запугивают, семьи запугивают", - сказал Азаров на YouTube-канале Белта.
По его словам, все началось с прихода к власти Порошенко, у которого "нет ни чести, ни совести". "Он проходимец… Как только американцы дали фас на уничтожение, началось уничтожение Украинской православной церкви. Порошенко дал команду своим подопечным - в основном радикалам и бандеровцам: Украинская православная церковь должна слиться с раскольничьей Православной церковью Украины. Но ведь каноны православия незыблемы, и Украинская православная церковь не могла просто слиться с ПЦУ. И тогда начались преследования, которые носили самый жуткий характер и которых не знал мир", - отметил бывший украинский премьер.
Он считает, что "то же самое произошло бы и в Беларуси, если бы у вас удался переворот, вроде нашего Майдана".
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Азаров сообщил, что когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, "человек, который вообще никакого отношения не имеет ни к религии, ни к вере, ни к совести, ни к морали, это абсолютно аморальный деятель", гонения на УПЦ продолжились с новой силой.
"Они (украинские власти - ред.) не просто военные преступники, они предатели своей страны, потому что посягнули на веру, на религию", - отметил бывший премьер. Он добавил, что нынешние власти на Украине нарушают все юридические законы, поскольку в деятельность церкви не имеют право вмешивать ни СБУ, ни региональные власти.
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РелигияУкраинаРоссияБелоруссияНиколай Азаров (политик)Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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