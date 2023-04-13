https://ria.ru/20230413/ukraina-1865193322.html

"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз

"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз - РИА Новости, 14.04.2023

"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз

Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, так как европейцы столкнулись с внутренними экономическими вызовами, написал в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-13T23:27

2023-04-13T23:27

2023-04-14T00:35

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украина

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франция

европа

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, так как европейцы столкнулись с внутренними экономическими вызовами, написал в статье для издания The Hill бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман."Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат: Германию недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция борется с массовыми протестами из-за пенсионной реформы", — говорится в материале.Эти внутренние проблемы очень скоро переключат внимание политиков с проблем украинцев, и все данные Киеву обещания останутся невыполненными, добавил Берман.Снижение объема поставок техники и боеприпасов приведет к поражению ВСУ, и тогда Соединенные Штаты понесут репутационный ущерб. Весь мир сочтет это за пример американского упадка, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865183376.html

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

сша

украина

германия

франция

европа

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, германия, франция, европа