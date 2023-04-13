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"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз - РИА Новости, 14.04.2023
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23:27 13.04.2023 (обновлено: 00:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865193322.html
"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз
"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз - РИА Новости, 14.04.2023
"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз
Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, так как европейцы столкнулись с внутренними экономическими вызовами, написал в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-13T23:27
2023-04-14T00:35
в мире
сша
украина
германия
франция
европа
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, так как европейцы столкнулись с внутренними экономическими вызовами, написал в статье для издания The Hill бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман."Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат: Германию недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция борется с массовыми протестами из-за пенсионной реформы", — говорится в материале.Эти внутренние проблемы очень скоро переключат внимание политиков с проблем украинцев, и все данные Киеву обещания останутся невыполненными, добавил Берман.Снижение объема поставок техники и боеприпасов приведет к поражению ВСУ, и тогда Соединенные Штаты понесут репутационный ущерб. Весь мир сочтет это за пример американского упадка, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865183376.html
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html
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германия
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в мире, сша, украина, германия, франция, европа
В мире, США, Украина, Германия, Франция, Европа
"Конец обещаниям". На Западе дали Украине мрачный прогноз

Бывший разведчик ВС США Берман: Европа прекратит помогать Украине из-за внутренних проблем

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, так как европейцы столкнулись с внутренними экономическими вызовами, написал в статье для издания The Hill бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.
"Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат: Германию недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция борется с массовыми протестами из-за пенсионной реформы", — говорится в материале.
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Эти внутренние проблемы очень скоро переключат внимание политиков с проблем украинцев, и все данные Киеву обещания останутся невыполненными, добавил Берман.
Снижение объема поставок техники и боеприпасов приведет к поражению ВСУ, и тогда Соединенные Штаты понесут репутационный ущерб. Весь мир сочтет это за пример американского упадка, заключил эксперт.
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