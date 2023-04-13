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В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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23:10 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865192555.html
В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ
В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ
Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает "призывников", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:10
2023-04-13T23:10
в мире
одесса
страна.ua
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает "призывников", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы. Ранее в марте одесские СМИ уже сообщали о подобной ситуации. В тот раз мужчин насильно удерживал Малиновский военкомат Одессы. "Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Как сообщает "Страна.ua", огласку происходящему придала женщина по имени Карина, ее супруга Валерия при ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования. Отмечается, что военкомы не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. При этом, когда женщина прибыла к военкомату, чтобы выяснить судьбу мужа, выяснилось, что похожая участь постигла еще несколько мужчин, чьи близкие также пытались добиться их освобождения из военкомата, добавляет издание. Отмечается, что после вмешательства полиции, Карина смогла вызволить своего супруга, однако судьба других мужчин неизвестна. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html
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в мире, одесса, страна.ua, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Страна.ua, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ

Страна.ua: Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает мужчин призывного возраста

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает "призывников", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Ранее в марте одесские СМИ уже сообщали о подобной ситуации. В тот раз мужчин насильно удерживал Малиновский военкомат Одессы.
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"Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Как сообщает "Страна.ua", огласку происходящему придала женщина по имени Карина, ее супруга Валерия при ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования. Отмечается, что военкомы не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. При этом, когда женщина прибыла к военкомату, чтобы выяснить судьбу мужа, выяснилось, что похожая участь постигла еще несколько мужчин, чьи близкие также пытались добиться их освобождения из военкомата, добавляет издание.
Отмечается, что после вмешательства полиции, Карина смогла вызволить своего супруга, однако судьба других мужчин неизвестна.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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