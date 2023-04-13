https://ria.ru/20230413/ukraina-1865192555.html

В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ

В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

В Одессе военкомат насильно удерживает мужчин, пишут СМИ

Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает "призывников", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:10

2023-04-13T23:10

2023-04-13T23:10

в мире

одесса

страна.ua

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает "призывников", сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы. Ранее в марте одесские СМИ уже сообщали о подобной ситуации. В тот раз мужчин насильно удерживал Малиновский военкомат Одессы. "Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Как сообщает "Страна.ua", огласку происходящему придала женщина по имени Карина, ее супруга Валерия при ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования. Отмечается, что военкомы не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. При этом, когда женщина прибыла к военкомату, чтобы выяснить судьбу мужа, выяснилось, что похожая участь постигла еще несколько мужчин, чьи близкие также пытались добиться их освобождения из военкомата, добавляет издание. Отмечается, что после вмешательства полиции, Карина смогла вызволить своего супруга, однако судьба других мужчин неизвестна. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html

https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865187977.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, страна.ua, украина, вооруженные силы украины