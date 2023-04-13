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"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 13.04.2023 (обновлено: 22:02 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865183376.html
"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной
"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной - РИА Новости, 13.04.2023
"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной
Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, поскольку окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:21
2023-04-13T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, поскольку окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Для Зеленского многое стоит на карте. Он сделает все возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона", — пояснил военный.Помимо прочего, украинская группировка в Артемовске испытывает проблемы с материально-техническим обеспечением и военной техникой, добавил Шаффер.По его словам, город уже фактически находится под контролем российских сил. Тем не менее пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем, подытожил экс-разведчик.В начале недели основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские подразделения заняли все административные центры, заводы и фабрики в Артемовске. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html
артемовск
украина
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Центр Артемовска после боев с высоты птичьего полета
Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета. На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем.
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в мире, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, денис пушилин, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Вооруженные силы США
"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной

Экс-разведчик ВС США Шаффер: Зеленский ради репутации не жалеет солдат ВСУ в Артемовске

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, поскольку окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Для Зеленского многое стоит на карте. Он сделает все возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона", — пояснил военный.
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Помимо прочего, украинская группировка в Артемовске испытывает проблемы с материально-техническим обеспечением и военной техникой, добавил Шаффер.
По его словам, город уже фактически находится под контролем российских сил. Тем не менее пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем, подытожил экс-разведчик.
В начале недели основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские подразделения заняли все административные центры, заводы и фабрики в Артемовске. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинДенис ПушилинВооруженные силы США
 
 
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