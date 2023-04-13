https://ria.ru/20230413/ukraina-1865183376.html

"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной

"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной - РИА Новости, 13.04.2023

"Потеряют батальон". В США назвали новую стратегию Киева бессмысленной

Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, поскольку окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:21

2023-04-13T21:21

2023-04-13T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, поскольку окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Для Зеленского многое стоит на карте. Он сделает все возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона", — пояснил военный.Помимо прочего, украинская группировка в Артемовске испытывает проблемы с материально-техническим обеспечением и военной техникой, добавил Шаффер.По его словам, город уже фактически находится под контролем российских сил. Тем не менее пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем, подытожил экс-разведчик.В начале недели основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские подразделения заняли все административные центры, заводы и фабрики в Артемовске. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Артемовска после боев с высоты птичьего полета Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета. На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем. 2023-04-13T21:21 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, денис пушилин, вооруженные силы сша