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"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:46
2023-04-13T15:46
2023-04-13T17:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", — предположил военный.По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Москвой. Без подобной поддержки ВСУ не смогут выстоять и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.Риттер добавил, что Вашингтон вряд ли пойдет на подобный шаг, так как официальное объявление альянсом войны против России приведет к катастрофическим последствиям, вплоть до полного уничтожения человечества.
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html
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"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
Бывший американский разведчик Риттер: НАТО не даст Зеленскому начать третью мировую войну