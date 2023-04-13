https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html

"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского

"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023

"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского

Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:46

2023-04-13T15:46

2023-04-13T17:30

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

нато

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", — предположил военный.По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Москвой. Без подобной поддержки ВСУ не смогут выстоять и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.Риттер добавил, что Вашингтон вряд ли пойдет на подобный шаг, так как официальное объявление альянсом войны против России приведет к катастрофическим последствиям, вплоть до полного уничтожения человечества.

https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html

https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

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