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"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 13.04.2023 (обновлено: 17:30 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского - РИА Новости, 13.04.2023
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского
Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:46
2023-04-13T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", — предположил военный.По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Москвой. Без подобной поддержки ВСУ не смогут выстоять и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.Риттер добавил, что Вашингтон вряд ли пойдет на подобный шаг, так как официальное объявление альянсом войны против России приведет к катастрофическим последствиям, вплоть до полного уничтожения человечества.
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Будут бомбардировки". В США предупредили, чем обернется план Зеленского

Бывший американский разведчик Риттер: НАТО не даст Зеленскому начать третью мировую войну

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
"США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", — предположил военный.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
12 апреля, 19:46
По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Москвой. Без подобной поддержки ВСУ не смогут выстоять и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.
Риттер добавил, что Вашингтон вряд ли пойдет на подобный шаг, так как официальное объявление альянсом войны против России приведет к катастрофическим последствиям, вплоть до полного уничтожения человечества.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России
12 апреля, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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