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Мирошник призвал судить украинскую верхушку, начавшую конфликт в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865082629.html
Мирошник призвал судить украинскую верхушку, начавшую конфликт в Донбассе
Мирошник призвал судить украинскую верхушку, начавшую конфликт в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2023
Мирошник призвал судить украинскую верхушку, начавшую конфликт в Донбассе
Правящая верхушка Украины, принявшая в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и украинский экс-президент Петр Порошенко, должны быть на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:38
2023-04-13T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
родион мирошник
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 апр – РИА Новости. Правящая верхушка Украины, принявшая в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и украинский экс-президент Петр Порошенко, должны быть на скамье трибунала, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. "Режим, тогда пришедший путём госпереворота к власти (на Украине – ред.), решил использовать вооружённые силы для своей защиты, сохранения властных полномочий и подавления демократического, свободного волеизъявления людей", - сказал Мирошник. По его мнению, принятое в 2014 году решение "растоптало все нормы", в том числе и уважения к демократическим правам людей, которые тогда возмутились госпереворотом. "Это было логичное продолжение госпереворота, который был поддержан, инспирирован Западом", - пояснил Мирошник. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе начался именно с принятия акта, под которым подписался и.о. президента, "незаконно, не конституционным образом пришедший к власти", который запустил "формализованный процесс расправы над своим же тогда ещё населением, живущим на Украине". По его мнению, если бы власти Украины не начали военную операцию против Донбасса, возможны были бы другие варианты урегулирования конфликта. "В тот момент они (власти Украины – ред.) использовали властные рычаги для того, чтобы уже не было возможности отвернуть от кровопролития. Поэтому люди, которые непосредственно принимали в этом участие, должны быть на скамье подсудимых трибунала, они должны нести ответственность, причём до высшей меры наказания, за то, что они совершили со своим народом, в первую очередь. Поэтому ответственность за той властью и пришедшим за ней Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.). Они все ответственны за начало так называемой "антитеррористической операции", по сути дела использованию вооружённых сил против людей, выступивших против госпереворота", - заключил Мирошник.
https://ria.ru/20230413/donbass-1864993942.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, украина, луганская народная республика, родион мирошник, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, петр порошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Петр Порошенко
Мирошник призвал судить украинскую верхушку, начавшую конфликт в Донбассе

Мирошник призвал судить киевские власти, включая Порошенко, за начало конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска. 2014 год
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска. 2014 год - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска. 2014 год. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр – РИА Новости. Правящая верхушка Украины, принявшая в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и украинский экс-президент Петр Порошенко, должны быть на скамье трибунала, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
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"Режим, тогда пришедший путём госпереворота к власти (на Украине – ред.), решил использовать вооружённые силы для своей защиты, сохранения властных полномочий и подавления демократического, свободного волеизъявления людей", - сказал Мирошник. По его мнению, принятое в 2014 году решение "растоптало все нормы", в том числе и уважения к демократическим правам людей, которые тогда возмутились госпереворотом. "Это было логичное продолжение госпереворота, который был поддержан, инспирирован Западом", - пояснил Мирошник.
Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе начался именно с принятия акта, под которым подписался и.о. президента, "незаконно, не конституционным образом пришедший к власти", который запустил "формализованный процесс расправы над своим же тогда ещё населением, живущим на Украине". По его мнению, если бы власти Украины не начали военную операцию против Донбасса, возможны были бы другие варианты урегулирования конфликта.
"В тот момент они (власти Украины – ред.) использовали властные рычаги для того, чтобы уже не было возможности отвернуть от кровопролития. Поэтому люди, которые непосредственно принимали в этом участие, должны быть на скамье подсудимых трибунала, они должны нести ответственность, причём до высшей меры наказания, за то, что они совершили со своим народом, в первую очередь. Поэтому ответственность за той властью и пришедшим за ней Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.). Они все ответственны за начало так называемой "антитеррористической операции", по сути дела использованию вооружённых сил против людей, выступивших против госпереворота", - заключил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПетр Порошенко
 
 
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