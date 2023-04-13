https://ria.ru/20230413/ukraina-1865036869.html

Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов

Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов - РИА Новости, 13.04.2023

Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов

Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:30

2023-04-13T13:30

2023-04-13T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

херсонская область

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр – РИА Новости. Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол"."Биатлонный состав" осуществляет так называемое "сафари-шоу". Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают. <…> Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", - сказал российский боец с позывным "Крестик".По его словам, украинские снайперы на том участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. "По раневой баллистике стало понятно, что это калибр 12,7, не меньше. Дальнобойное вооружение, у них очень хорошая оптика, хорошие приборы. Вооружение очень мощное", - добавил российский снайпер.Боец рассказал, что он родом из города Тулун Иркутской области, который располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали. По словам добровольца, началу он приехал воевать в медицинском взводе по гражданской специальности, но, поскольку имел снайперские навыки, перешел в стрелковое подразделение на передовой.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861898221.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, киев, украина, херсонская область