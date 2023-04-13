Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов
Снайпер "Крестик": украинские биатлонистки работают снайперами на Херсонском направлении
Прицел винтовки биатлониста. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр – РИА Новости. Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол".
"Биатлонный состав" осуществляет так называемое "сафари-шоу". Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают. <…> Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", - сказал российский боец с позывным "Крестик".
По его словам, украинские снайперы на том участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. "По раневой баллистике стало понятно, что это калибр 12,7, не меньше. Дальнобойное вооружение, у них очень хорошая оптика, хорошие приборы. Вооружение очень мощное", - добавил российский снайпер.
Боец рассказал, что он родом из города Тулун Иркутской области, который располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали. По словам добровольца, началу он приехал воевать в медицинском взводе по гражданской специальности, но, поскольку имел снайперские навыки, перешел в стрелковое подразделение на передовой.