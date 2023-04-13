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Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 13.04.2023 (обновлено: 16:13 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865036869.html
Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов
Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов - РИА Новости, 13.04.2023
Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов
Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:30
2023-04-13T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
украина
херсонская область
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр – РИА Новости. Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол"."Биатлонный состав" осуществляет так называемое "сафари-шоу". Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают. &lt;…&gt; Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", - сказал российский боец с позывным "Крестик".По его словам, украинские снайперы на том участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. "По раневой баллистике стало понятно, что это калибр 12,7, не меньше. Дальнобойное вооружение, у них очень хорошая оптика, хорошие приборы. Вооружение очень мощное", - добавил российский снайпер.Боец рассказал, что он родом из города Тулун Иркутской области, который располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали. По словам добровольца, началу он приехал воевать в медицинском взводе по гражданской специальности, но, поскольку имел снайперские навыки, перешел в стрелковое подразделение на передовой.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861898221.html
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безопасность, киев, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Украина, Херсонская область
Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов

Снайпер "Крестик": украинские биатлонистки работают снайперами на Херсонском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрицел винтовки биатлониста
Прицел винтовки биатлониста - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Прицел винтовки биатлониста. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр – РИА Новости. Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол".
"Биатлонный состав" осуществляет так называемое "сафари-шоу". Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают. <…> Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", - сказал российский боец с позывным "Крестик".
По его словам, украинские снайперы на том участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. "По раневой баллистике стало понятно, что это калибр 12,7, не меньше. Дальнобойное вооружение, у них очень хорошая оптика, хорошие приборы. Вооружение очень мощное", - добавил российский снайпер.
Боец рассказал, что он родом из города Тулун Иркутской области, который располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали. По словам добровольца, началу он приехал воевать в медицинском взводе по гражданской специальности, но, поскольку имел снайперские навыки, перешел в стрелковое подразделение на передовой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме
30 марта, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевУкраинаХерсонская область
 
 
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