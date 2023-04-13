Рейтинг@Mail.ru
Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865026330.html
Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен
Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 13.04.2023
Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:57
2023-04-13T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
марин ле пен
нато
франция
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а содействий альянса будет означать, что развязана третья мировая война. "Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aef7e36456ae62bfe39d44b3b73149cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, марин ле пен, нато, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Марин Ле Пен, НАТО, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен

Ле Пен: Украина не победит без НАТО, а содействие альянса будет означать третью мировую

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а содействий альянса будет означать, что развязана третья мировая война.
"Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению
11 апреля, 08:00
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Польский танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину
31 марта, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарин Ле ПенНАТОФранцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала