Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен
Ле Пен: Украина не победит без НАТО, а содействие альянса будет означать третью мировую
© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а содействий альянса будет означать, что развязана третья мировая война.
"Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".