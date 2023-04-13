https://ria.ru/20230413/ukraina-1865026330.html

Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен

Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 13.04.2023

Украина не сможет победить Россию без прямой помощи НАТО, заявила Ле Пен

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:57

2023-04-13T12:57

2023-04-13T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

марин ле пен

нато

франция

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без НАТО, а содействий альянса будет означать, что развязана третья мировая война. "Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, марин ле пен, нато, франция, ситуация в днр и лнр