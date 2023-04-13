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В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи - РИА Новости, 13.04.2023
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11:47 13.04.2023 (обновлено: 12:51 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html
В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи
В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи - РИА Новости, 13.04.2023
В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи
Нетрезвый мужчина в московском метро предложил семейной паре сфотографироваться, а когда получил отказ, начал угрожать им ножом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:47
2023-04-13T12:51
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина в московском метро предложил семейной паре сфотографироваться, а когда получил отказ, начал угрожать им ножом, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Инцидент произошел на станции "Войковская" — когда именно, в ведомстве не уточнили. "Супруги рассказали, что на платформе к ним подошел мужчина и попросил сделать совместную фотографию. Получив отказ, незнакомец начал вести себя агрессивно, достал нож и стал им угрожать, а после непродолжительного преследования ретировался", — говорится в релизе.Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Подмосковья в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе.Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством, а за появление в общественных местах в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности.
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен
В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи

В Москве пьяный пассажир метро угрожал ножом семейной паре, отказавшей ему в селфи

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкПоезд на станции метро "Войковская"
Поезд на станции метро Войковская - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Поезд на станции метро "Войковская". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина в московском метро предложил семейной паре сфотографироваться, а когда получил отказ, начал угрожать им ножом, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошел на станции "Войковская" — когда именно, в ведомстве не уточнили.
"Супруги рассказали, что на платформе к ним подошел мужчина и попросил сделать совместную фотографию. Получив отказ, незнакомец начал вести себя агрессивно, достал нож и стал им угрожать, а после непродолжительного преследования ретировался", — говорится в релизе.
Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Подмосковья в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе.
Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством, а за появление в общественных местах в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности.
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