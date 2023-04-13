https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи

В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи - РИА Новости, 13.04.2023

В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи

Нетрезвый мужчина в московском метро предложил семейной паре сфотографироваться, а когда получил отказ, начал угрожать им ножом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:47

2023-04-13T11:47

2023-04-13T12:51

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина в московском метро предложил семейной паре сфотографироваться, а когда получил отказ, начал угрожать им ножом, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Инцидент произошел на станции "Войковская" — когда именно, в ведомстве не уточнили. "Супруги рассказали, что на платформе к ним подошел мужчина и попросил сделать совместную фотографию. Получив отказ, незнакомец начал вести себя агрессивно, достал нож и стал им угрожать, а после непродолжительного преследования ретировался", — говорится в релизе.Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Подмосковья в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе.Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством, а за появление в общественных местах в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московский метрополитен