https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html
Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР
Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР
Япония и США провели совместные военно-воздушные учения в связи с пуском, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:11
2023-04-13T15:11
2023-04-13T15:11
в мире
япония
сша
хоккайдо
фумио кисида
f-16
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Япония и США провели совместные военно-воздушные учения в связи с пуском, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов министерства обороны Японии. "В связи с тем, что Северная Корея произвела под большим углом пуск ракеты, которая может быть межконтинентальной баллистической, а также в связи с тем, что ситуация в сфере безопасности становится все более жесткой, силы самообороны и военные США провели совместные учения", - говорится в заявлении министерства. В маневрах принимали участие четыре истребителя F-2 со стороны военно-воздушных сил самообороны Японии и четыре F-16 со стороны ВВС США. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. К этому часу информации ущерба, нанесенного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864316910.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, хоккайдо, фумио кисида, f-16
В мире, Япония, США, Хоккайдо, Фумио Кисида, F-16
Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР
Япония и США провели совместные военно-воздушные учения в ответ на ракетный пуск КНДР
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Япония и США провели совместные военно-воздушные учения в связи с пуском, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов министерства обороны Японии.
"В связи с тем, что Северная Корея произвела под большим углом пуск ракеты, которая может быть межконтинентальной баллистической, а также в связи с тем, что ситуация в сфере безопасности становится все более жесткой, силы самообороны и военные США провели совместные учения", - говорится в заявлении министерства.
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В маневрах принимали участие четыре истребителя F-2 со стороны военно-воздушных сил самообороны Японии и четыре F-
16 со стороны ВВС США.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо
. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида
заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. К этому часу информации ущерба, нанесенного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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