https://ria.ru/20230413/uchebnik-1864948157.html

Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября

Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября - РИА Новости, 13.04.2023

Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября

Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:08

2023-04-13T06:08

2023-04-13T11:02

общество

россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. "С 1 сентября. Школы и новые наши субъекты дальше уже сами решат, какие классы, кто хочет", — сказала Васильева. Ранее стало известно, что Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник для школьников с пятого по девятый классы.

https://sn.ria.ru/20230327/kravtsov-1860992058.html

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