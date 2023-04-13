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Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября - РИА Новости, 13.04.2023
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:08
2023-04-13T06:08
2023-04-13T11:02
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. "С 1 сентября. Школы и новые наши субъекты дальше уже сами решат, какие классы, кто хочет", — сказала Васильева. Ранее стало известно, что Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник для школьников с пятого по девятый классы.
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общество, россия
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
Минпросвещения России: занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.
"С 1 сентября. Школы и новые наши субъекты дальше уже сами решат, какие классы, кто хочет", — сказала Васильева.
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Ранее стало известно, что Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник для школьников с пятого по девятый классы.