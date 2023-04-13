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Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября - РИА Новости, 13.04.2023
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06:08 13.04.2023 (обновлено: 11:02 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/uchebnik-1864948157.html
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября - РИА Новости, 13.04.2023
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября
Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:08
2023-04-13T11:02
общество
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. "С 1 сентября. Школы и новые наши субъекты дальше уже сами решат, какие классы, кто хочет", — сказала Васильева. Ранее стало известно, что Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник для школьников с пятого по девятый классы.
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общество, россия
Общество, Россия
Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября

Минпросвещения России: занятия по новому учебнику украинского языка начнутся 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУченик за партой
Ученик за партой - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ученик за партой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Занятия по новому учебнику украинского языка в школах регионов, воссоединившихся с Россией, начнутся с 1 сентября, заявила РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.
"С 1 сентября. Школы и новые наши субъекты дальше уже сами решат, какие классы, кто хочет", — сказала Васильева.
Ученики поднимают руку для ответа - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Кравцов рассказал об идее нового учебника по обществознанию
27 марта, 16:30
Ранее стало известно, что Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов, а до конца года разработает учебник для школьников с пятого по девятый классы.
 
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