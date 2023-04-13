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В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023
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12:45 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865022849.html
В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка
В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023
В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка
Пятый обвиняемый по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего подростка арестован судом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:45
2023-04-13T12:45
происшествия
челябинск
россия
убийство
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Пятый обвиняемый по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего подростка арестован судом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), они арестованы. В четверг следствие сообщило о задержании еще двух подозреваемых в совершении преступления. "Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 17-летнему гражданину РФ… Суд отклонил просьбу об избрании домашнего ареста и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых – несовершеннолетние, живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html
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происшествия, челябинск, россия, убийство, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Убийство, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка

В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве семнадцатилетнего подростка

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Пятый обвиняемый по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего подростка арестован судом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), они арестованы.
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В четверг следствие сообщило о задержании еще двух подозреваемых в совершении преступления.
"Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 17-летнему гражданину РФ… Суд отклонил просьбу об избрании домашнего ареста и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых – несовершеннолетние, живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияУбийствоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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