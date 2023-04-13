https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865022849.html

В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка

В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023

В Челябинске арестовали пятого обвиняемого по делу об убийстве подростка

Пятый обвиняемый по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего подростка арестован судом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:45

2023-04-13T12:45

2023-04-13T12:45

происшествия

челябинск

россия

убийство

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Пятый обвиняемый по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего подростка арестован судом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), они арестованы. В четверг следствие сообщило о задержании еще двух подозреваемых в совершении преступления. "Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 17-летнему гражданину РФ… Суд отклонил просьбу об избрании домашнего ареста и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых – несовершеннолетние, живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.

https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html

https://ria.ru/20230403/delo-1862643387.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, убийство, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)