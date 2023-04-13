https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1864953437.html
Экс-главу департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство
Экс-главу департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство - РИА Новости, 13.04.2023
Экс-главу департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство
Первореченский районный суд Владивостока назначил бывшему директору департамента образования администрации Приморского края 9 с половиной лет колонии строгого... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:42
2023-04-13T07:42
2023-04-13T07:47
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил бывшему директору департамента образования администрации Приморского края 9 с половиной лет колонии строгого режима за убийство супруги в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры."С учетом позиции государственного обвинителя, председательствующий судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказал собеседник.По его словам, приговор не вступил в законную силу.В 2013 году СУСК сообщал об убийстве во Владивостоке супруги экс-директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в жилом доме, ее супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали.В марте 2022 года следователи сообщили, что по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина, он инициировал нападение на себя после убийства жены и ввел следствие в заблуждение. По данным СУСК РФ, задержанный убил женщину ножом в результате ссоры. Источник РИА Новости подтвердил, что речь идет об экс-главе департамента образования и науки администрации Приморского края. Шестого апреля 2023 года присяжные признали Оноприенко виновным в убийстве жены.
https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864427210.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Экс-главу департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство
Экс-главу департамента образования Приморья Оноприенко осудили на 9,5 года за убийство
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил бывшему директору департамента образования администрации Приморского края 9 с половиной лет колонии строгого режима за убийство супруги в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
"С учетом позиции государственного обвинителя, председательствующий судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказал собеседник.
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По его словам, приговор не вступил в законную силу.
В 2013 году СУСК сообщал об убийстве во Владивостоке супруги экс-директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в жилом доме, ее супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали.
В марте 2022 года следователи сообщили, что по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина, он инициировал нападение на себя после убийства жены и ввел следствие в заблуждение. По данным СУСК РФ
, задержанный убил женщину ножом в результате ссоры. Источник РИА Новости подтвердил, что речь идет об экс-главе департамента образования и науки администрации Приморского края. Шестого апреля 2023 года присяжные признали Оноприенко виновным в убийстве жены.
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