https://ria.ru/20230413/turtsiya-1865038671.html

Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен

Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен

Турция по итогам 2023 года может недосчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых, эти путешественники выберут для себя другие... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

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турция

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Турция по итогам 2023 года может недосчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых, эти путешественники выберут для себя другие направления, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Он уточнил, что в прошлом году Турция приняла порядка 5,2 миллиона туристов из России. "В этом году они планировали принять шесть миллионов. У меня большие сомнения, что будет достигнута эта цифра. А также в том, что Турция выйдет на уровень прошлого года. Скорее всего, около четырех миллионов приедет в Турцию. Остальные два миллиона будут выбирать другое направление для отдыха", – сказал Кобищанов на мероприятии "День "Русского Экспресса". Он сообщил, что туры в Турцию до пандемии стоили порядка 150-200 тысяч рублей, в 2022 году – 300-350 тысяч рублей, а в этом – 400-500 тысяч рублей. "Уход в высокобюджетный туризм – один из важных трендов. На это еще и наложилось падение раннего бронирования. Если туристы из-за геополитического положения не воспользовались теми скидками, которые дают отели через туроператоров по раннему бронированию в пределах 30-40 процентов, их чек вырос. Плюс курс доллара по отношению к рублю поднялся. Удар, который происходит по раннему бронированию, еще больше сдвигает стоимость туров в высокобюджетные", – добавил глава компании.

https://ria.ru/20230413/zagranitsa-1865024538.html

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новости - туризм, турция, россия, отдых на море, куда можно лететь