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Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен - РИА Новости, 13.04.2023
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Туризм
 
14:06 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/turtsiya-1865038671.html
Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен
Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен
Турция по итогам 2023 года может недосчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых, эти путешественники выберут для себя другие... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:06
2023-04-13T14:06
туризм
новости - туризм
турция
россия
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Турция по итогам 2023 года может недосчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых, эти путешественники выберут для себя другие направления, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Он уточнил, что в прошлом году Турция приняла порядка 5,2 миллиона туристов из России. "В этом году они планировали принять шесть миллионов. У меня большие сомнения, что будет достигнута эта цифра. А также в том, что Турция выйдет на уровень прошлого года. Скорее всего, около четырех миллионов приедет в Турцию. Остальные два миллиона будут выбирать другое направление для отдыха", – сказал Кобищанов на мероприятии "День "Русского Экспресса". Он сообщил, что туры в Турцию до пандемии стоили порядка 150-200 тысяч рублей, в 2022 году – 300-350 тысяч рублей, а в этом – 400-500 тысяч рублей. "Уход в высокобюджетный туризм – один из важных трендов. На это еще и наложилось падение раннего бронирования. Если туристы из-за геополитического положения не воспользовались теми скидками, которые дают отели через туроператоров по раннему бронированию в пределах 30-40 процентов, их чек вырос. Плюс курс доллара по отношению к рублю поднялся. Удар, который происходит по раннему бронированию, еще больше сдвигает стоимость туров в высокобюджетные", – добавил глава компании.
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новости - туризм, турция, россия, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Отдых на море, куда можно лететь
Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен

Турция в этом году может потерять два миллиона туристов из России из-за роста цен

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Турция по итогам 2023 года может недосчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых, эти путешественники выберут для себя другие направления, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
Он уточнил, что в прошлом году Турция приняла порядка 5,2 миллиона туристов из России. "В этом году они планировали принять шесть миллионов. У меня большие сомнения, что будет достигнута эта цифра. А также в том, что Турция выйдет на уровень прошлого года. Скорее всего, около четырех миллионов приедет в Турцию. Остальные два миллиона будут выбирать другое направление для отдыха", – сказал Кобищанов на мероприятии "День "Русского Экспресса".
Он сообщил, что туры в Турцию до пандемии стоили порядка 150-200 тысяч рублей, в 2022 году – 300-350 тысяч рублей, а в этом – 400-500 тысяч рублей.
"Уход в высокобюджетный туризм – один из важных трендов. На это еще и наложилось падение раннего бронирования. Если туристы из-за геополитического положения не воспользовались теми скидками, которые дают отели через туроператоров по раннему бронированию в пределах 30-40 процентов, их чек вырос. Плюс курс доллара по отношению к рублю поднялся. Удар, который происходит по раннему бронированию, еще больше сдвигает стоимость туров в высокобюджетные", – добавил глава компании.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияРоссияОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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