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Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года

Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023

Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года

Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:05

2023-04-13T17:05

2023-04-13T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что самыми популярными направлениями в регионе среди российских туристов стали города Коломна, Дмитров и Одинцово. Особым интересом у гостей Подмосковья пользовались Коломенский и Дмитровский кремли и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина.Отмечается, что всего за год Московскую область посетило более 22 миллионов человек.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)