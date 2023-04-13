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Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/turpotok-1865114053.html
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года
Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:05
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новости подмосковья
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что самыми популярными направлениями в регионе среди российских туристов стали города Коломна, Дмитров и Одинцово. Особым интересом у гостей Подмосковья пользовались Коломенский и Дмитровский кремли и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина.Отмечается, что всего за год Московскую область посетило более 22 миллионов человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское" в Псковской области
Дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360".
В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что самыми популярными направлениями в регионе среди российских туристов стали города Коломна, Дмитров и Одинцово. Особым интересом у гостей Подмосковья пользовались Коломенский и Дмитровский кремли и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина.
Отмечается, что всего за год Московскую область посетило более 22 миллионов человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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