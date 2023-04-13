https://ria.ru/20230413/turpotok-1865114053.html
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023
Турпоток в Московскую область вырос почти на 10% с начала 2023 года
Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:05
2023-04-13T17:05
2023-04-13T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739235440_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_666759098435d97b829bb82fabf3caf7.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Туристический поток в Подмосковье с января по март текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с показателями 2022 года, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что самыми популярными направлениями в регионе среди российских туристов стали города Коломна, Дмитров и Одинцово. Особым интересом у гостей Подмосковья пользовались Коломенский и Дмитровский кремли и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина.Отмечается, что всего за год Московскую область посетило более 22 миллионов человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739235440_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_1dad681dd910a6fa5ab96f391a1a4cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)