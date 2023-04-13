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ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 13.04.2023 (обновлено: 12:01 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/trevoga-1865001006.html
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.04.2023
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:38
2023-04-13T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
донецк
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы рф, донецк, куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФДонецкКуйбышевский районСЦКК
 
 
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