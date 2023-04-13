https://ria.ru/20230413/trevoga-1865001006.html

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.04.2023

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:38

2023-04-13T11:38

2023-04-13T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

донецк

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк

куйбышевский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вооруженные силы рф, донецк, куйбышевский район, сцкк