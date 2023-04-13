https://ria.ru/20230413/trevoga-1865001006.html
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.04.2023
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:38
2023-04-13T11:38
2023-04-13T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
донецк
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы рф, донецк, куйбышевский район, сцкк
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ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка