https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2023
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:11
2023-04-13T12:11
2023-04-13T13:43
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico."В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу ", — сказал политик.На прошлой неделе французский лидер побывал с визитом в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм" и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. За это его раскритиковали и в США, и в Европе.
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в мире, китай, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Китай, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Экс-президент США Трамп обвинил главу Франции Макрона в том, что он целует Китай в зад