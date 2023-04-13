Рейтинг@Mail.ru
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 13.04.2023 (обновлено: 13:43 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2023
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:11
2023-04-13T13:43
в мире
китай
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico."В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу ", — сказал политик.На прошлой неделе французский лидер побывал с визитом в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм" и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. За это его раскритиковали и в США, и в Европе.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html
китай
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Китай, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп

Экс-президент США Трамп обвинил главу Франции Макрона в том, что он целует Китай в зад

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico.
"В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу ", — сказал политик.
На прошлой неделе французский лидер побывал с визитом в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм" и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. За это его раскритиковали и в США, и в Европе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"
12 апреля, 09:40
 
В миреКитайСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала