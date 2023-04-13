https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html

Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп

Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2023

Макрон "целует Китай в зад", заявил Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:11

2023-04-13T12:11

2023-04-13T13:43

в мире

китай

сша

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раболепствует перед Китаем, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Отрывок публикует Politico."В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу ", — сказал политик.На прошлой неделе французский лидер побывал с визитом в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм" и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. За это его раскритиковали и в США, и в Европе.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html

китай

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в мире, китай, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон