https://ria.ru/20230413/tovarooborot-1864950076.html
Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента
Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента - РИА Новости, 13.04.2023
Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента
Товарооборот CША и Китая по итогам первого квартала 2023 года сократился на 13,1%, составив 161,587 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:46
2023-04-13T06:46
2023-04-13T06:46
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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая по итогам первого квартала 2023 года сократился на 13,1%, составив 161,587 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-март упал в годовом выражении на 17% и составил 115,237 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 46,350 миллиарда, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 59,760 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на сумму 16,082 миллиарда, Китай в США - на 43,678 миллиарда. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
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в мире, сша, китай
Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента
Товарооборот США и Китая в первом квартале 2023 года сократился на 13,1 процента
ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая по итогам первого квартала 2023 года сократился на 13,1%, составив 161,587 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США
за январь-март упал в годовом выражении на 17% и составил 115,237 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 46,350 миллиарда, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 59,760 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на сумму 16,082 миллиарда, Китай в США - на 43,678 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
Опрос показал, как американцы относятся к Китаю