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Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз - РИА Новости, 13.04.2023
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Хорошие новости
 
03:30 13.04.2023 (обновлено: 10:52 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tigritsa-1864943337.html
Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз
Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз - РИА Новости, 13.04.2023
Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье амурская тигрица, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, в четвертый раз стала мамой,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:30
2023-04-13T10:52
хорошие новости
россия
ссср
хабаровский край
светлана сутырина
сихотэ-алинский заповедник
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье амурская тигрица, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, в четвертый раз стала мамой, сообщается в Telegram-канале Центра "Амурский тигр". Тигрицу Мейвезер взял под опеку в декабре 2015 года, получив соответствующий сертификат из рук мисс мира-2008 Ксении Сухиновой. Спустя некоторое время спортсмен определился с именем для тигрицы — он назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек. Летом 2022 года директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что Принцесса, вероятно, вынашивает очередной выводок котят. Хищница может повторить судьбу своей многодетной матери Анны Савельевны — та принесла потомство не менее пяти раз. "Краснокнижную хищницу с тремя тигрятами зафиксировали фотоловушки. Родились малыши, предположительно, в январе, а значит, сейчас им около трех месяцев и, судя по всему, это был их первый выход "в свет", который сразу попал на камеру", — говорится в публикации. Специалисты отметили, что тигрята активно играют перед фотоловушкой, они в хорошей форме, полны сил и энергии. "Немаловажным показателем является частота смены особей в популяции. Чем чаще на смену одним животным приходят другие, тем короче их продолжительность жизни, а значит, в этой популяции не все благополучно. Принцесса — одна из нескольких тигриц Сихотэ-Алинского заповедника, за которыми мы наблюдаем много лет. Они регулярно приносят потомство и благополучно выращивают тигрят на заповедной территории. Это значит, что, как и прежде, Сихотэ-Алинский заповедник остается надежным домом для полосатых хищников, где они в полной безопасности", — приводятся слова директора Сихотэ-Алинского заповедника Светланы Сутыриной. Тигрица Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, у которой было не менее пяти выводков тигрят. Названа хищница в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей — первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания "Мать-героиня". Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230412/nerpa-1864745136.html
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россия, ссср, хабаровский край, светлана сутырина, сихотэ-алинский заповедник, общество
Хорошие новости, Россия, СССР, Хабаровский край, Светлана Сутырина, Сихотэ-Алинский заповедник, Общество
Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз

Подопечная амурская тигрица боксера Флойда Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз

© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramТигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Центр "Амурский тигр"/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье амурская тигрица, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, в четвертый раз стала мамой, сообщается в Telegram-канале Центра "Амурский тигр".
© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramТигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Центр "Амурский тигр"/Telegram
Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
Тигрицу Мейвезер взял под опеку в декабре 2015 года, получив соответствующий сертификат из рук мисс мира-2008 Ксении Сухиновой. Спустя некоторое время спортсмен определился с именем для тигрицы — он назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек. Летом 2022 года директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что Принцесса, вероятно, вынашивает очередной выводок котят. Хищница может повторить судьбу своей многодетной матери Анны Савельевны — та принесла потомство не менее пяти раз.
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"Краснокнижную хищницу с тремя тигрятами зафиксировали фотоловушки. Родились малыши, предположительно, в январе, а значит, сейчас им около трех месяцев и, судя по всему, это был их первый выход "в свет", который сразу попал на камеру", — говорится в публикации.
Специалисты отметили, что тигрята активно играют перед фотоловушкой, они в хорошей форме, полны сил и энергии.
"Немаловажным показателем является частота смены особей в популяции. Чем чаще на смену одним животным приходят другие, тем короче их продолжительность жизни, а значит, в этой популяции не все благополучно. Принцесса — одна из нескольких тигриц Сихотэ-Алинского заповедника, за которыми мы наблюдаем много лет. Они регулярно приносят потомство и благополучно выращивают тигрят на заповедной территории. Это значит, что, как и прежде, Сихотэ-Алинский заповедник остается надежным домом для полосатых хищников, где они в полной безопасности", — приводятся слова директора Сихотэ-Алинского заповедника Светланы Сутыриной.
Тигрица Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, у которой было не менее пяти выводков тигрят. Названа хищница в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей — первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания "Мать-героиня".
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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Хорошие новостиРоссияСССРХабаровский крайСветлана СутыринаСихотэ-Алинский заповедникОбщество
 
 
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