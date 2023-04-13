Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз
Подопечная амурская тигрица боксера Флойда Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз
© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramТигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
© Фото : Центр "Амурский тигр"/Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье амурская тигрица, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, в четвертый раз стала мамой, сообщается в Telegram-канале Центра "Амурский тигр".
© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramТигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
© Фото : Центр "Амурский тигр"/Telegram
Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника в четвертый раз стала мамой
Тигрицу Мейвезер взял под опеку в декабре 2015 года, получив соответствующий сертификат из рук мисс мира-2008 Ксении Сухиновой. Спустя некоторое время спортсмен определился с именем для тигрицы — он назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек. Летом 2022 года директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что Принцесса, вероятно, вынашивает очередной выводок котят. Хищница может повторить судьбу своей многодетной матери Анны Савельевны — та принесла потомство не менее пяти раз.
"Краснокнижную хищницу с тремя тигрятами зафиксировали фотоловушки. Родились малыши, предположительно, в январе, а значит, сейчас им около трех месяцев и, судя по всему, это был их первый выход "в свет", который сразу попал на камеру", — говорится в публикации.
Специалисты отметили, что тигрята активно играют перед фотоловушкой, они в хорошей форме, полны сил и энергии.
"Немаловажным показателем является частота смены особей в популяции. Чем чаще на смену одним животным приходят другие, тем короче их продолжительность жизни, а значит, в этой популяции не все благополучно. Принцесса — одна из нескольких тигриц Сихотэ-Алинского заповедника, за которыми мы наблюдаем много лет. Они регулярно приносят потомство и благополучно выращивают тигрят на заповедной территории. Это значит, что, как и прежде, Сихотэ-Алинский заповедник остается надежным домом для полосатых хищников, где они в полной безопасности", — приводятся слова директора Сихотэ-Алинского заповедника Светланы Сутыриной.
Тигрица Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, у которой было не менее пяти выводков тигрят. Названа хищница в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей — первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания "Мать-героиня".
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.