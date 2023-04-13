https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html

Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий

Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий - РИА Новости, 13.04.2023

Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий

Молдавия готова оказать помощь Украине после завершения конфликта в восстановлении и разминировании территорий, заявил в четверг на пресс-конференции министр... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:36

2023-04-13T16:36

2023-04-13T16:36

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Молдавия готова оказать помощь Украине после завершения конфликта в восстановлении и разминировании территорий, заявил в четверг на пресс-конференции министр обороны страны Анатолий Носатый. В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры. "Подчеркиваю наше намерение поспособствовать реконструкции Украины после конфликта, а также оказать поддержку в разминировании украинской территории", - заявил Носатый. Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и готова размещать у себя беженцев, если возникнет подобная необходимость. Ранее румынский министр экономики Флорин Спэтару заявил, что Румыния из-за своего положения соседа Украины будет играть ключевую роль в процессе восстановления страны после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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в мире, украина, молдавия, румыния