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Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий - РИА Новости, 13.04.2023
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий
Молдавия готова оказать помощь Украине после завершения конфликта в восстановлении и разминировании территорий, заявил в четверг на пресс-конференции министр... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:36
2023-04-13T16:36
в мире
украина
молдавия
румыния
специальная военная операция на украине
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Молдавия готова оказать помощь Украине после завершения конфликта в восстановлении и разминировании территорий, заявил в четверг на пресс-конференции министр обороны страны Анатолий Носатый. В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры. "Подчеркиваю наше намерение поспособствовать реконструкции Украины после конфликта, а также оказать поддержку в разминировании украинской территории", - заявил Носатый. Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и готова размещать у себя беженцев, если возникнет подобная необходимость. Ранее румынский министр экономики Флорин Спэтару заявил, что Румыния из-за своего положения соседа Украины будет играть ключевую роль в процессе восстановления страны после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, украина, молдавия, румыния
В мире, Украина, Молдавия, Румыния, Специальная военная операция на Украине
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий

Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении и разминировании территорий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Молдавия готова оказать помощь Украине после завершения конфликта в восстановлении и разминировании территорий, заявил в четверг на пресс-конференции министр обороны страны Анатолий Носатый.
В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры.
"Подчеркиваю наше намерение поспособствовать реконструкции Украины после конфликта, а также оказать поддержку в разминировании украинской территории", - заявил Носатый.
Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и готова размещать у себя беженцев, если возникнет подобная необходимость.
Ранее румынский министр экономики Флорин Спэтару заявил, что Румыния из-за своего положения соседа Украины будет играть ключевую роль в процессе восстановления страны после завершения конфликта.
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