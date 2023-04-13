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"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья - РИА Новости, 13.04.2023
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10:13 13.04.2023
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"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья
"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья - РИА Новости, 13.04.2023
"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья
Американская компания Apple официально отказалась использовать в своей технике российское сырье, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:13
2023-04-13T10:13
экономика
технологии
россия
китай
сша
apple
samsung group
сергей гришунин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Apple официально отказалась использовать в своей технике российское сырье, пишет "Коммерсантъ"."Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий "по требованию правительства США". В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода "Молирен" в Московской области", -говорится в статье.В свою очередь южнокорейская Samsung не отказывается от российских металлов, указывает "Коммерсантъ". По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, это объясняется тем, что альтернативы им у этой компании нет.Комментируя ситуацию с Apple, эксперт считает, что она могла заместить поставки из России, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла.Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около трех миллионов и занимали около 3,5% рынка этого металла, добавил Грушинин.При этом крупные мировые производители электроники, объявившие о прекращении сотрудничества с Россией, едва ли откажутся от ее ресурсов потому что аналогов по такой цене нет, пишет издание.
https://ria.ru/20230224/poshliny-1854124474.html
https://ria.ru/20230303/apple-1855770745.html
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экономика, технологии, россия, китай, сша, apple, samsung group, сергей гришунин
Экономика, Технологии, Россия, Китай, США, Apple, Samsung Group, Сергей Гришунин
"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья

"Ъ": американская компания Apple отказалась от закупок вольфрама и золота в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Apple официально отказалась использовать в своей технике российское сырье, пишет "Коммерсантъ".
"Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий "по требованию правительства США". В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода "Молирен" в Московской области", -говорится в статье.
В свою очередь южнокорейская Samsung не отказывается от российских металлов, указывает "Коммерсантъ". По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, это объясняется тем, что альтернативы им у этой компании нет.
Комментируя ситуацию с Apple, эксперт считает, что она могла заместить поставки из России, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла.
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Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около трех миллионов и занимали около 3,5% рынка этого металла, добавил Грушинин.
При этом крупные мировые производители электроники, объявившие о прекращении сотрудничества с Россией, едва ли откажутся от ее ресурсов потому что аналогов по такой цене нет, пишет издание.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайСШАAppleSamsung GroupСергей Гришунин
 
 
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