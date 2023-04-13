https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья

"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья - РИА Новости, 13.04.2023

"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья

Американская компания Apple официально отказалась использовать в своей технике российское сырье, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:13

2023-04-13T10:13

2023-04-13T10:13

экономика

технологии

россия

китай

сша

apple

samsung group

сергей гришунин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская компания Apple официально отказалась использовать в своей технике российское сырье, пишет "Коммерсантъ"."Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий "по требованию правительства США". В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода "Молирен" в Московской области", -говорится в статье.В свою очередь южнокорейская Samsung не отказывается от российских металлов, указывает "Коммерсантъ". По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, это объясняется тем, что альтернативы им у этой компании нет.Комментируя ситуацию с Apple, эксперт считает, что она могла заместить поставки из России, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла.Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около трех миллионов и занимали около 3,5% рынка этого металла, добавил Грушинин.При этом крупные мировые производители электроники, объявившие о прекращении сотрудничества с Россией, едва ли откажутся от ее ресурсов потому что аналогов по такой цене нет, пишет издание.

https://ria.ru/20230224/poshliny-1854124474.html

https://ria.ru/20230303/apple-1855770745.html

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китай

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экономика, технологии, россия, китай, сша, apple, samsung group, сергей гришунин