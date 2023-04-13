Рейтинг@Mail.ru
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 13.04.2023 (обновлено: 11:12 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tayvan-1864946316.html
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР - РИА Новости, 13.04.2023
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР
За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:06
2023-04-13T11:12
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_0:76:1464:900_1920x0_80_0_0_0f9b860615431098eb74eb08cf34e3e3.jpg
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter."Сегодня, к 6:00, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолетов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении. При этом 14 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Речь идет об истребителях J-16, J-10 и SU-30. Тайвань направил воздушный и морской патруль наблюдать за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Как сообщало агентство Рейтер, Китай намерен с 16 по 18 апреля установить бесполетную зону над северной частью острова. Пекин эти сведения пока не подтвердил. По информации Центрального информационного агентства Тайваня, для полетов закроют зону примерно в 85 морских милях к северу от острова. Установление ограничений связывают с "аэрокосмической деятельностью". Ситуация вокруг острова значительно обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей США. Китай увидел в этом поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230412/tayvan-1864694229.html
https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390243.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_82:0:1383:976_1920x0_80_0_0_f239e3fd004e7d6287832fe655124d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР

Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 26 самолетов армии КНР

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16Истребитель J-16
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16
Истребитель J-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter.
"Сегодня, к 6:00, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолетов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении.
При этом 14 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Речь идет об истребителях J-16, J-10 и SU-30.
Тайвань направил воздушный и морской патруль наблюдать за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В МИД Китая не располагают информацией о бесполетной зоне над Тайванем
12 апреля, 10:25
Как сообщало агентство Рейтер, Китай намерен с 16 по 18 апреля установить бесполетную зону над северной частью острова. Пекин эти сведения пока не подтвердил.
По информации Центрального информационного агентства Тайваня, для полетов закроют зону примерно в 85 морских милях к северу от острова. Установление ограничений связывают с "аэрокосмической деятельностью".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитет Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

Ситуация вокруг острова значительно обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей США. Китай увидел в этом поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ
11 апреля, 09:17
 
В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала