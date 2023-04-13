Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 26 самолетов армии КНР
Истребитель J-16. Архивное фото
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter.
"Сегодня, к 6:00, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолетов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении.
При этом 14 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Речь идет об истребителях J-16, J-10 и SU-30.
Тайвань направил воздушный и морской патруль наблюдать за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
По информации Центрального информационного агентства Тайваня, для полетов закроют зону примерно в 85 морских милях к северу от острова. Установление ограничений связывают с "аэрокосмической деятельностью".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитет Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Ситуация вокруг острова значительно обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей США. Китай увидел в этом поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.