https://ria.ru/20230413/tayvan-1864946316.html

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР - РИА Новости, 13.04.2023

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 26 самолетов армии КНР

За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:06

2023-04-13T05:06

2023-04-13T11:12

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. За минувшие сутки к Тайваню приближались 26 китайских самолетов, следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter."Сегодня, к 6:00, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолетов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении. При этом 14 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Речь идет об истребителях J-16, J-10 и SU-30. Тайвань направил воздушный и морской патруль наблюдать за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Как сообщало агентство Рейтер, Китай намерен с 16 по 18 апреля установить бесполетную зону над северной частью острова. Пекин эти сведения пока не подтвердил. По информации Центрального информационного агентства Тайваня, для полетов закроют зону примерно в 85 морских милях к северу от острова. Установление ограничений связывают с "аэрокосмической деятельностью". Ситуация вокруг острова значительно обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей США. Китай увидел в этом поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230412/tayvan-1864694229.html

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тайвань

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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая