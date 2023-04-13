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В Таиланде российский турист столкнулся с экс-чемпионом мира по мотогонкам

В Таиланде российский турист столкнулся с экс-чемпионом мира по мотогонкам - РИА Новости, 13.04.2023

В Таиланде российский турист столкнулся с экс-чемпионом мира по мотогонкам

В Таиланде российский турист Олег Афанасенко, ехавший на мотоцикле, столкнулся с экс-чемпионом мира по мотогонкам и обладателем нескольких рекордов скорости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:16

2023-04-13T15:16

2023-04-13T15:16

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Таиланде российский турист Олег Афанасенко, ехавший на мотоцикле, столкнулся с экс-чемпионом мира по мотогонкам и обладателем нескольких рекордов скорости Эриком Тебулем, известным как "человек-ракета", сообщает The Thaiger.Авария произошла недалеко от Пхукета, оба пострадавших были за рулем мотоцикла "Хонда". "Тебуль направлялся к пляжу Камала, а Афанасенко двигался в противоположном направлении. Оба прошли проверку на трезвость. Тебуль получил травму правой руки, его отправили в больницу. Свидетели предположили, что россиянин подрезал француза на повороте", — пишет издание.Подробности о состоянии Афанасенко не сообщаются. Полицейские доставили оба мотоцикла в участок, осматривают дорогу и берут показания для проведения расследования.Эрик Тебуль, известный в мотосообществе как "Человек-ракета", несколько месяцев назад в свои 60 лет побил мировой рекорд скорости в заезде на четверть мили. Свой первый чемпионский титул он выиграл в 1983 году, победив в классе до 2500 кубических сантиметров, а в 1995 году стал чемпионом мира в классе до 5000 кубических сантиметров.

https://ria.ru/20230412/tailand-1864749226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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