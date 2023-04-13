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В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном - РИА Новости, 13.04.2023
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Наука
 
12:08 13.04.2023 (обновлено: 12:53 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/svyaz-1865012073.html
В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном
В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном - РИА Новости, 13.04.2023
В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном
"Роскосмос" намерен разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:08
2023-04-13T12:53
наука
технологии
москва
россия
арктика
илон маск
александр блошенко
роскосмос
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Роскосмос" намерен разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского оборудования, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко. "Мы с этого года открываем работу по дополнению её (спутниковой системы "Беркут-С" - ред.) ещё одним эшелоном. Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутников и предоставления прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования... В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", - сказал Блошенко на конгрессе "Сфера" в Москве. Пока, по его словам, такие технологии в мире позволяют передавать незначительный объем данным - грубо говоря, только смс-сообщения. Как уточнил позднее Блошенко, в новую группировку войдут "не один, не два" аппарата - сотни. Они будут выведены на орбиты высотой примерно две тысячи километров.В августе 2022 года Илон Маск объявил о создании группировки спутников Starlink V2, которые будут обладать достаточной мощностью, чтобы уловить слабый сигнал мобильного телефона напрямую, без сотовых вышек, что позволит избавиться от "мертвых зон" покрытия. Скорость соединения составит до четырех мегабит в секунду, что, по словам разработчиков, достаточно для отправки смс и сообщений в мессенджерах, в дальнейшем добавятся и звонки. Многоспутниковая группировка "Сфера" поможет обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года. Ракета "Союз-2.1б" отправила на орбиту спутник-демонстратор "Скиф-Д". Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, разработчики же хотят более 500 спутников. Всего на "Сферу" нужно 180 миллиардов рублей, более 60% этой суммы планируется искать вне бюджета.
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
https://ria.ru/20230412/sputnik-1864858476.html
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технологии, москва, россия, арктика, илон маск, александр блошенко, роскосмос
Наука, Технологии, Москва, Россия, Арктика, Илон Маск, Александр Блошенко, Роскосмос
В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном

"Роскосмос" намерен создать технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном

© Depositphotos.com / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Depositphotos.com / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Роскосмос" намерен разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского оборудования, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.
"Мы с этого года открываем работу по дополнению её (спутниковой системы "Беркут-С" - ред.) ещё одним эшелоном. Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутников и предоставления прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования... В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", - сказал Блошенко на конгрессе "Сфера" в Москве.
Пуск Союза со спутником группировки Сфера - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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12 апреля, 12:32
Пока, по его словам, такие технологии в мире позволяют передавать незначительный объем данным - грубо говоря, только смс-сообщения.
Как уточнил позднее Блошенко, в новую группировку войдут "не один, не два" аппарата - сотни. Они будут выведены на орбиты высотой примерно две тысячи километров.
В августе 2022 года Илон Маск объявил о создании группировки спутников Starlink V2, которые будут обладать достаточной мощностью, чтобы уловить слабый сигнал мобильного телефона напрямую, без сотовых вышек, что позволит избавиться от "мертвых зон" покрытия. Скорость соединения составит до четырех мегабит в секунду, что, по словам разработчиков, достаточно для отправки смс и сообщений в мессенджерах, в дальнейшем добавятся и звонки.
Многоспутниковая группировка "Сфера" поможет обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.
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Путин поручил увеличить выпуск спутников
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Первый аппарат многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года. Ракета "Союз-2.1б" отправила на орбиту спутник-демонстратор "Скиф-Д". Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, разработчики же хотят более 500 спутников.
Всего на "Сферу" нужно 180 миллиардов рублей, более 60% этой суммы планируется искать вне бюджета.
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НаукаТехнологииМоскваРоссияАрктикаИлон МаскАлександр БлошенкоРоскосмос
 
 
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