https://ria.ru/20230413/svyaz-1865012073.html

В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном

В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном - РИА Новости, 13.04.2023

В России создадут технологию прямой связи спутника с мобильным телефоном

"Роскосмос" намерен разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:08

2023-04-13T12:08

2023-04-13T12:53

наука

технологии

москва

россия

арктика

илон маск

александр блошенко

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Роскосмос" намерен разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского оборудования, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко. "Мы с этого года открываем работу по дополнению её (спутниковой системы "Беркут-С" - ред.) ещё одним эшелоном. Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутников и предоставления прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования... В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", - сказал Блошенко на конгрессе "Сфера" в Москве. Пока, по его словам, такие технологии в мире позволяют передавать незначительный объем данным - грубо говоря, только смс-сообщения. Как уточнил позднее Блошенко, в новую группировку войдут "не один, не два" аппарата - сотни. Они будут выведены на орбиты высотой примерно две тысячи километров.В августе 2022 года Илон Маск объявил о создании группировки спутников Starlink V2, которые будут обладать достаточной мощностью, чтобы уловить слабый сигнал мобильного телефона напрямую, без сотовых вышек, что позволит избавиться от "мертвых зон" покрытия. Скорость соединения составит до четырех мегабит в секунду, что, по словам разработчиков, достаточно для отправки смс и сообщений в мессенджерах, в дальнейшем добавятся и звонки. Многоспутниковая группировка "Сфера" поможет обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года. Ракета "Союз-2.1б" отправила на орбиту спутник-демонстратор "Скиф-Д". Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, разработчики же хотят более 500 спутников. Всего на "Сферу" нужно 180 миллиардов рублей, более 60% этой суммы планируется искать вне бюджета.

https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html

https://ria.ru/20230412/sputnik-1864858476.html

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

москва

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, арктика, илон маск, александр блошенко, роскосмос