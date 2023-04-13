https://ria.ru/20230413/svetodiody-1864956351.html
Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды
Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды - РИА Новости, 13.04.2023
Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды
Молодые сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) придумали, как значительно быстрее и проще изготавливать энергоэффективные... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:17
2023-04-13T08:17
2023-04-13T11:08
наука
технологии
владивосток
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университетская наука
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Молодые сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) придумали, как значительно быстрее и проще изготавливать энергоэффективные сверхъяркие светодиоды, применяемые в подводных и летательных аппаратах, в автомобилестроении, а также для поисково-спасательных работ, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). В изготовлении высокомощных белых светодиодов для автомобилей, подлодок, туннелей и аэродромов используются керамические формы веществ-преобразователей света - люминофоров. Белые светодиоды широко используются в повседневной жизни, однако они недостаточно мощные. Их коммерческие варианты содержат люминофоры - преобразователи света на основе алюмоиттриевого граната с добавлением церия. Однако из-за неоднородного нанесения и низкой теплопроводности такие конструкции светятся неоднородным цветом и "выгорают" в процессе использования. При этом для подводных и летательных аппаратов, автомобилестроения, поисково-спасательных работ необходимы не столько энергоэффективные, сколько сверхъяркие белые светодиоды. Люминофоры в таких устройствах должны быть термически стойкими, компактными и долговечными, а их состав и форма не должны вредить окружающей среде в процессе эксплуатации и последующей утилизации. Одна из передовых форм люминофоров - керамическая. Она изготавливается при достаточно высоких температурах спекания, а сам процесс занимает много времени. Коллектив молодых сотрудников ДВФУ создал люминофор на основе керамики оптического качества. При этом авторы оптимизировали ее состав, предложили инновационный способ спекания исходных компонентов и научились регулировать микроструктуру конечного материала. В новой работе ученые предложили новый подход, который позволяет получать такие материалы при температурах на 20% ниже обычных и сокращать общую продолжительность процесса в 10-20 раз. Авторы отработали свой метод, используя в качестве сырья широкодоступные коммерческие порошки. При этом они формировали материал с контролируемой мелкозернистой структурой, а его эффективность свечения была выше, чем у известных аналогов, превысив рекордные 80%. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Journal of Advanced Ceramics. "Сейчас мы заняты производством серийных опытных образцов и макетов осветительных устройств на их основе. В дальнейшем мы планируем перейти на этап опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением индустриальных партнеров", - рассказал руководитель проекта, кандидат технических наук, профессор ДВФУ, директор научно-образовательного центра "Передовые керамические материалы" Денис Косьянов.
https://ria.ru/20230412/dekada-1864715206.html
https://ria.ru/20230405/nauka-1863102535.html
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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Технологии, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды
Российские ученые придумали, как быстрее и проще изготавливать сверхъяркие светодиоды
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Молодые сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) придумали, как значительно быстрее и проще изготавливать энергоэффективные сверхъяркие светодиоды, применяемые в подводных и летательных аппаратах, в автомобилестроении, а также для поисково-спасательных работ, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
В изготовлении высокомощных белых светодиодов для автомобилей, подлодок, туннелей и аэродромов используются керамические формы веществ-преобразователей света - люминофоров.
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Белые светодиоды широко используются в повседневной жизни, однако они недостаточно мощные. Их коммерческие варианты содержат люминофоры - преобразователи света на основе алюмоиттриевого граната с добавлением церия. Однако из-за неоднородного нанесения и низкой теплопроводности такие конструкции светятся неоднородным цветом и "выгорают" в процессе использования. При этом для подводных и летательных аппаратов, автомобилестроения, поисково-спасательных работ необходимы не столько энергоэффективные, сколько сверхъяркие белые светодиоды.
Люминофоры в таких устройствах должны быть термически стойкими, компактными и долговечными, а их состав и форма не должны вредить окружающей среде в процессе эксплуатации и последующей утилизации. Одна из передовых форм люминофоров - керамическая. Она изготавливается при достаточно высоких температурах спекания, а сам процесс занимает много времени.
Коллектив молодых сотрудников ДВФУ создал люминофор на основе керамики оптического качества. При этом авторы оптимизировали ее состав, предложили инновационный способ спекания исходных компонентов и научились регулировать микроструктуру конечного материала.
В новой работе ученые предложили новый подход, который позволяет получать такие материалы при температурах на 20% ниже обычных и сокращать общую продолжительность процесса в 10-20 раз. Авторы отработали свой метод, используя в качестве сырья широкодоступные коммерческие порошки. При этом они формировали материал с контролируемой мелкозернистой структурой, а его эффективность свечения была выше, чем у известных аналогов, превысив рекордные 80%. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ
, опубликованы в международном научном журнале Journal of Advanced Ceramics.
"Сейчас мы заняты производством серийных опытных образцов и макетов осветительных устройств на их основе. В дальнейшем мы планируем перейти на этап опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением индустриальных партнеров", - рассказал руководитель проекта, кандидат технических наук, профессор ДВФУ, директор научно-образовательного центра "Передовые керамические материалы" Денис Косьянов.
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