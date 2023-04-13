https://ria.ru/20230413/svetodiody-1864956351.html

Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды

Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды - РИА Новости, 13.04.2023

Ученые из России нашли способ быстрее выпускать сверхъяркие светодиоды

Молодые сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) придумали, как значительно быстрее и проще изготавливать энергоэффективные... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:17

2023-04-13T08:17

2023-04-13T11:08

наука

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Молодые сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) придумали, как значительно быстрее и проще изготавливать энергоэффективные сверхъяркие светодиоды, применяемые в подводных и летательных аппаратах, в автомобилестроении, а также для поисково-спасательных работ, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). В изготовлении высокомощных белых светодиодов для автомобилей, подлодок, туннелей и аэродромов используются керамические формы веществ-преобразователей света - люминофоров. Белые светодиоды широко используются в повседневной жизни, однако они недостаточно мощные. Их коммерческие варианты содержат люминофоры - преобразователи света на основе алюмоиттриевого граната с добавлением церия. Однако из-за неоднородного нанесения и низкой теплопроводности такие конструкции светятся неоднородным цветом и "выгорают" в процессе использования. При этом для подводных и летательных аппаратов, автомобилестроения, поисково-спасательных работ необходимы не столько энергоэффективные, сколько сверхъяркие белые светодиоды. Люминофоры в таких устройствах должны быть термически стойкими, компактными и долговечными, а их состав и форма не должны вредить окружающей среде в процессе эксплуатации и последующей утилизации. Одна из передовых форм люминофоров - керамическая. Она изготавливается при достаточно высоких температурах спекания, а сам процесс занимает много времени. Коллектив молодых сотрудников ДВФУ создал люминофор на основе керамики оптического качества. При этом авторы оптимизировали ее состав, предложили инновационный способ спекания исходных компонентов и научились регулировать микроструктуру конечного материала. В новой работе ученые предложили новый подход, который позволяет получать такие материалы при температурах на 20% ниже обычных и сокращать общую продолжительность процесса в 10-20 раз. Авторы отработали свой метод, используя в качестве сырья широкодоступные коммерческие порошки. При этом они формировали материал с контролируемой мелкозернистой структурой, а его эффективность свечения была выше, чем у известных аналогов, превысив рекордные 80%. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Journal of Advanced Ceramics. "Сейчас мы заняты производством серийных опытных образцов и макетов осветительных устройств на их основе. В дальнейшем мы планируем перейти на этап опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением индустриальных партнеров", - рассказал руководитель проекта, кандидат технических наук, профессор ДВФУ, директор научно-образовательного центра "Передовые керамические материалы" Денис Косьянов.

https://ria.ru/20230412/dekada-1864715206.html

https://ria.ru/20230405/nauka-1863102535.html

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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука