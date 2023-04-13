https://ria.ru/20230413/sudan-1865174613.html

Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник

Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник - РИА Новости, 13.04.2023

Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник

Судан заинтересован во многих российских ИТ-продуктах, в первую очередь обширным опытом России в системах "умного города" и приложениях с открытым исходным... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:16

2023-04-13T20:16

2023-04-13T20:16

технологии

судан

россия

африка

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Алексей Шайя-Широков. Судан заинтересован во многих российских ИТ-продуктах, в первую очередь обширным опытом России в системах "умного города" и приложениях с открытым исходным кодом, рассказал РИА Новости Генеральный директор Национального управления по электронной аутентификации в Судане, инженер Адель Мохамед аль-Хасан. "Все предлагаемые продукты, и в частности системы "умного города", представляют интерес для Судана, и этот опыт может перенять Судану, так как страна располагает достаточно хорошей инфраструктурой", - рассказал аль-Хасан на Международном ИТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Чиновник также отметил заинтересованность Судана в приложениях с открытым исходным кодом, ссылаясь на богатый опыт России в этом направлении. "Наше внимание привлекло то, над чем мы работаем, а это орган по конфискации, особенно приложения с открытым исходным кодом: как вы знаете, большинство приложений являются программными обеспечениями проприетарного характера, и мы пришли, чтобы посмотреть, если здесь есть люди, которые заинтересованы в работе с Африкой в области приложений с открытым исходным кодом, потому что россияне имеют большой опыт в этой области", - добавил аль-Хасан. Международный ИТ-Форум Россия-Африка проходит в Москве с 13 по 14 апреля под заголовком "цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества". В форуме принимают участие российские и африканские должностные лица и специалисты в области информационных технологий, электронного управления, и цифровизации, а так же представители компаний, работающих в этих областях.

https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html

https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html

судан

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, судан, россия, африка