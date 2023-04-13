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Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник - РИА Новости, 13.04.2023
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20:16 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/sudan-1865174613.html
Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник
Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник - РИА Новости, 13.04.2023
Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник
Судан заинтересован во многих российских ИТ-продуктах, в первую очередь обширным опытом России в системах "умного города" и приложениях с открытым исходным... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:16
2023-04-13T20:16
технологии
судан
россия
африка
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Алексей Шайя-Широков. Судан заинтересован во многих российских ИТ-продуктах, в первую очередь обширным опытом России в системах "умного города" и приложениях с открытым исходным кодом, рассказал РИА Новости Генеральный директор Национального управления по электронной аутентификации в Судане, инженер Адель Мохамед аль-Хасан. "Все предлагаемые продукты, и в частности системы "умного города", представляют интерес для Судана, и этот опыт может перенять Судану, так как страна располагает достаточно хорошей инфраструктурой", - рассказал аль-Хасан на Международном ИТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Чиновник также отметил заинтересованность Судана в приложениях с открытым исходным кодом, ссылаясь на богатый опыт России в этом направлении. "Наше внимание привлекло то, над чем мы работаем, а это орган по конфискации, особенно приложения с открытым исходным кодом: как вы знаете, большинство приложений являются программными обеспечениями проприетарного характера, и мы пришли, чтобы посмотреть, если здесь есть люди, которые заинтересованы в работе с Африкой в области приложений с открытым исходным кодом, потому что россияне имеют большой опыт в этой области", - добавил аль-Хасан. Международный ИТ-Форум Россия-Африка проходит в Москве с 13 по 14 апреля под заголовком "цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества". В форуме принимают участие российские и африканские должностные лица и специалисты в области информационных технологий, электронного управления, и цифровизации, а так же представители компаний, работающих в этих областях.
https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html
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технологии, судан, россия, африка
Технологии, Судан, Россия, Африка
Судан заинтересован в российских IT-продуктах, заявил чиновник

Инженер аль-Хасан: Судан заинтересован в российском опыте создания систем умного города

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Программист во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Алексей Шайя-Широков. Судан заинтересован во многих российских ИТ-продуктах, в первую очередь обширным опытом России в системах "умного города" и приложениях с открытым исходным кодом, рассказал РИА Новости Генеральный директор Национального управления по электронной аутентификации в Судане, инженер Адель Мохамед аль-Хасан.
"Все предлагаемые продукты, и в частности системы "умного города", представляют интерес для Судана, и этот опыт может перенять Судану, так как страна располагает достаточно хорошей инфраструктурой", - рассказал аль-Хасан на Международном ИТ-форуме "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Чиновник также отметил заинтересованность Судана в приложениях с открытым исходным кодом, ссылаясь на богатый опыт России в этом направлении.
"Наше внимание привлекло то, над чем мы работаем, а это орган по конфискации, особенно приложения с открытым исходным кодом: как вы знаете, большинство приложений являются программными обеспечениями проприетарного характера, и мы пришли, чтобы посмотреть, если здесь есть люди, которые заинтересованы в работе с Африкой в области приложений с открытым исходным кодом, потому что россияне имеют большой опыт в этой области", - добавил аль-Хасан.
Международный ИТ-Форум Россия-Африка проходит в Москве с 13 по 14 апреля под заголовком "цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества". В форуме принимают участие российские и африканские должностные лица и специалисты в области информационных технологий, электронного управления, и цифровизации, а так же представители компаний, работающих в этих областях.
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