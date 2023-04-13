https://ria.ru/20230413/sud-1865193204.html

Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона

Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023

Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона

Подозреваемый по делу об утечках секретных данных Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра 14 апреля предстанет перед судом в Бостоне, сообщили РИА... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:20

2023-04-13T23:20

2023-04-13T23:46

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об утечках секретных данных Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра 14 апреля предстанет перед судом в Бостоне, сообщили РИА Новости в офисе окружного прокурора штата Массачусетс."Сегодня (заседание) не ожидается, оно состоится завтра. Время еще не назначено", - сообщил собеседник агентства.Тейшейра был задержан в четверг днем по делу о преднамеренном и несанкционированном обнародовании секретной информации, которая затрагивала вопросы национальной обороны США.Как информирует телеканал CNN, 21-летний мужчина поступил на военную службу осенью 2019 года и работал в подразделении кибертранспортных систем. Согласно публикации, в задачи данного подразделения входит обеспечение функционирования "обширной глобальной коммуникационной сети".Тейшейра имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, третьего в табели о рангах данной разновидности войск. В прошлом он получил медаль за заслуги перед ВВС, что, по данным телеканала, является "относительно стандартной наградой" для военных его возраста и звания.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html

сша

бостон

массачусетс

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в мире, сша, бостон, министерство обороны сша, массачусетс, утечка материалов пентагона