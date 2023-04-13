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Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
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23:20 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/sud-1865193204.html
Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона
Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона
Подозреваемый по делу об утечках секретных данных Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра 14 апреля предстанет перед судом в Бостоне, сообщили РИА... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:20
2023-04-13T23:46
в мире
сша
бостон
министерство обороны сша
массачусетс
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об утечках секретных данных Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра 14 апреля предстанет перед судом в Бостоне, сообщили РИА Новости в офисе окружного прокурора штата Массачусетс."Сегодня (заседание) не ожидается, оно состоится завтра. Время еще не назначено", - сообщил собеседник агентства.Тейшейра был задержан в четверг днем по делу о преднамеренном и несанкционированном обнародовании секретной информации, которая затрагивала вопросы национальной обороны США.Как информирует телеканал CNN, 21-летний мужчина поступил на военную службу осенью 2019 года и работал в подразделении кибертранспортных систем. Согласно публикации, в задачи данного подразделения входит обеспечение функционирования "обширной глобальной коммуникационной сети".Тейшейра имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, третьего в табели о рангах данной разновидности войск. В прошлом он получил медаль за заслуги перед ВВС, что, по данным телеканала, является "относительно стандартной наградой" для военных его возраста и звания.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html
сша
бостон
массачусетс
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в мире, сша, бостон, министерство обороны сша, массачусетс, утечка материалов пентагона
В мире, США, Бостон, Министерство обороны США, Массачусетс, Утечка материалов Пентагона
Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона

Подозреваемый в утечке документов Пентагона предстанет перед судом 14 апреля

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об утечках секретных данных Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра 14 апреля предстанет перед судом в Бостоне, сообщили РИА Новости в офисе окружного прокурора штата Массачусетс.
"Сегодня (заседание) не ожидается, оно состоится завтра. Время еще не назначено", - сообщил собеседник агентства.
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11 апреля, 08:00
Тейшейра был задержан в четверг днем по делу о преднамеренном и несанкционированном обнародовании секретной информации, которая затрагивала вопросы национальной обороны США.
Как информирует телеканал CNN, 21-летний мужчина поступил на военную службу осенью 2019 года и работал в подразделении кибертранспортных систем. Согласно публикации, в задачи данного подразделения входит обеспечение функционирования "обширной глобальной коммуникационной сети".
Тейшейра имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, третьего в табели о рангах данной разновидности войск. В прошлом он получил медаль за заслуги перед ВВС, что, по данным телеканала, является "относительно стандартной наградой" для военных его возраста и звания.
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В миреСШАБостонМинистерство обороны СШАМассачусетсУтечка материалов Пентагона
 
 
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