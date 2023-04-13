https://ria.ru/20230413/stychki-1865170180.html
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией - РИА Новости, 13.04.2023
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией
Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:44
2023-04-13T19:44
2023-04-13T19:44
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости. Столкновения протестующих с полицией продолжаются на площади Бастилии после того, как манифестанты дошли до конечной точки маршрута и согласованная с полицией часть акции завершилась. Радикалы из движения black bloc стали вырывать кусты из клумб, которыми украшены рестораны на площади, и бросать их в ряды полицейских. Также радикалы используют всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывают полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты. В четверг по всей Франции проходят манифестации против повышения пенсионного возраста. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, париж
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией
В Париже на площади Бастилии продолжаются стычки манифестантов с полицией
ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости.
Столкновения протестующих с полицией продолжаются на площади Бастилии после того, как манифестанты дошли до конечной точки маршрута и согласованная с полицией часть акции завершилась.
Радикалы из движения black bloc стали вырывать кусты из клумб, которыми украшены рестораны на площади, и бросать их в ряды полицейских. Также радикалы используют всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывают полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В четверг по всей Франции
проходят манифестации против повышения пенсионного возраста. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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