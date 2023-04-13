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В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией - РИА Новости, 13.04.2023
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19:44 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/stychki-1865170180.html
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией - РИА Новости, 13.04.2023
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией
Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:44
2023-04-13T19:44
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости. Столкновения протестующих с полицией продолжаются на площади Бастилии после того, как манифестанты дошли до конечной точки маршрута и согласованная с полицией часть акции завершилась. Радикалы из движения black bloc стали вырывать кусты из клумб, которыми украшены рестораны на площади, и бросать их в ряды полицейских. Также радикалы используют всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывают полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты. В четверг по всей Франции проходят манифестации против повышения пенсионного возраста. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
В Париже продолжаются стычки манифестантов с полицией

В Париже на площади Бастилии продолжаются стычки манифестантов с полицией

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже
Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Стычки манифестантов с полицией продолжаются на площади Бастилии в Париже, полиция пытается вытеснить людей с площади, передаёт корреспондент РИА Новости.
Столкновения протестующих с полицией продолжаются на площади Бастилии после того, как манифестанты дошли до конечной точки маршрута и согласованная с полицией часть акции завершилась.
Радикалы из движения black bloc стали вырывать кусты из клумб, которыми украшены рестораны на площади, и бросать их в ряды полицейских. Также радикалы используют всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывают полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В четверг по всей Франции проходят манифестации против повышения пенсионного возраста. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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