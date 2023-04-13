https://ria.ru/20230413/strim-1864975177.html

Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына

Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына - РИА Новости, 13.04.2023

Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына

Октябрьский районный суд Красноярска отправил в СИЗО стримершу, которая орала матом на маленького сына и выкладывала видео в интернет, сообщает в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:20

2023-04-13T10:20

2023-04-13T12:04

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Красноярска отправил в СИЗО стримершу, которая орала матом на маленького сына и выкладывала видео в интернет, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура. "Суд постановил заключить женщину под стражу на два месяца", — говорится в релизе.Поводом для задержания женщины стало видео, запечатлевшее, как она ведет прямую трансляцию в одной из соцсетей и грубо разговаривает с маленьким ребенком. Прокуратура, следствие и полиция начали проверки, затем красноярский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком. Прокурорская проверка выяснила, что уже третий год семья состоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения матерью родительских обязанностей.Кроме того, прокуроры выявили нарушения в работе органов системы профилактики. По этому факту главе администрации Железнодорожного района Красноярска внесли представление.

https://ria.ru/20230407/strimer-1863864712.html

https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

красноярск

красноярский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, красноярский край