https://ria.ru/20230413/strim-1864975177.html
Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына
Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына - РИА Новости, 13.04.2023
Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына
Октябрьский районный суд Красноярска отправил в СИЗО стримершу, которая орала матом на маленького сына и выкладывала видео в интернет, сообщает в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:20
2023-04-13T10:20
2023-04-13T12:04
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Красноярска отправил в СИЗО стримершу, которая орала матом на маленького сына и выкладывала видео в интернет, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура. "Суд постановил заключить женщину под стражу на два месяца", — говорится в релизе.Поводом для задержания женщины стало видео, запечатлевшее, как она ведет прямую трансляцию в одной из соцсетей и грубо разговаривает с маленьким ребенком. Прокуратура, следствие и полиция начали проверки, затем красноярский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком. Прокурорская проверка выяснила, что уже третий год семья состоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения матерью родительских обязанностей.Кроме того, прокуроры выявили нарушения в работе органов системы профилактики. По этому факту главе администрации Железнодорожного района Красноярска внесли представление.
https://ria.ru/20230407/strimer-1863864712.html
https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Красноярский край
Суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына
Красноярский суд на два месяца арестовал стримершу, оравшую матом на маленького сына
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости.
Октябрьский районный суд Красноярска отправил в СИЗО стримершу, которая орала матом на маленького сына и выкладывала видео в интернет, сообщает в Telegram-канале
региональная прокуратура.
"Суд постановил заключить женщину под стражу на два месяца", — говорится в релизе.
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Поводом для задержания женщины стало видео, запечатлевшее, как она ведет прямую трансляцию в одной из соцсетей и грубо разговаривает с маленьким ребенком. Прокуратура, следствие и полиция начали проверки, затем красноярский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.
Прокурорская проверка выяснила, что уже третий год семья состоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения матерью родительских обязанностей.
«
"Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за оставление детей без присмотра, частые крики, доносящиеся из их квартиры. В настоящее время оба ребенка изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Органами опеки готовится исковое заявление о лишении женщины родительских прав", — добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуроры выявили нарушения в работе органов системы профилактики. По этому факту главе администрации Железнодорожного района Красноярска внесли представление.
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