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В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля - РИА Новости, 13.04.2023
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00:02 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html
В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля
В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля - РИА Новости, 13.04.2023
В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля
Неизвестные вечером в среду обстреляли из травматического оружия автомобиль в Сунженском районе Ингушетии, в результате два человека получили ранения, сообщило... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T00:02
2023-04-13T00:02
происшествия
сунженский район
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Неизвестные вечером в среду обстреляли из травматического оружия автомобиль в Сунженском районе Ингушетии, в результате два человека получили ранения, сообщило региональное МВД. "Вечером в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на Volkswagen, обстреляли из травматического оружия Mercedes, ранив находившихся в нем двоих граждан 1992 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу. "Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников", - добавило министерство.
https://ria.ru/20230412/strelba-1864922956.html
сунженский район
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происшествия, сунженский район, республика ингушетия, россия
Происшествия, Сунженский район, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля

В Ингушетии два человека получили ранения при обстреле авто из травматического оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Неизвестные вечером в среду обстреляли из травматического оружия автомобиль в Сунженском районе Ингушетии, в результате два человека получили ранения, сообщило региональное МВД.
"Вечером в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на Volkswagen, обстреляли из травматического оружия Mercedes, ранив находившихся в нем двоих граждан 1992 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу. "Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников", - добавило министерство.
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