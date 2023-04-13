https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html

В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля

В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля - РИА Новости, 13.04.2023

В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля

Неизвестные вечером в среду обстреляли из травматического оружия автомобиль в Сунженском районе Ингушетии, в результате два человека получили ранения, сообщило... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:02

2023-04-13T00:02

2023-04-13T00:02

происшествия

сунженский район

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Неизвестные вечером в среду обстреляли из травматического оружия автомобиль в Сунженском районе Ингушетии, в результате два человека получили ранения, сообщило региональное МВД. "Вечером в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на Volkswagen, обстреляли из травматического оружия Mercedes, ранив находившихся в нем двоих граждан 1992 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу. "Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников", - добавило министерство.

https://ria.ru/20230412/strelba-1864922956.html

сунженский район

республика ингушетия

россия

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происшествия, сунженский район, республика ингушетия, россия