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Жительницу Коми заключили под стражу за попытку поджечь военкомат

Жительницу Коми заключили под стражу за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 13.04.2023

Жительницу Коми заключили под стражу за попытку поджечь военкомат

Жительнице Усинска, пытавшейся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в объединенной... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:27

2023-04-13T17:27

2023-04-13T17:27

происшествия

усинск

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Жительнице Усинска, пытавшейся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми. "Усинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жительницы Усинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - сообщает пресс-служба. По версии органов предварительного следствия, в апреле 2023 года женщина в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения, совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата Усинска и Усинского района Республики Коми с использованием самодельных зажигательных изделий по типу коктейля Молотова. Она заключена под стражу по 10 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230403/voenkomat-1862777720.html

усинск

республика коми

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происшествия, усинск, республика коми, россия