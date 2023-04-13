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США будут отдавать Украине средства российских бизнесменов, заявила Нуланд
США будут отдавать Украине средства российских бизнесменов, заявила Нуланд - РИА Новости, 14.04.2023
США будут отдавать Украине средства российских бизнесменов, заявила Нуланд
Вашингтон планирует развивать практику передачи на нужды Киева капиталов, конфискуемых у российских бизнесменов, а также принимает участие в обсуждении судьбы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-13T23:53
2023-04-13T23:53
2023-04-14T00:15
экономика
украина
россия
сша
виктория нуланд
всемирный банк
санкции в отношении россии
константин малофеев
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Вашингтон планирует развивать практику передачи на нужды Киева капиталов, конфискуемых у российских бизнесменов, а также принимает участие в обсуждении судьбы замороженных активов Банка России, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на форуме американо-украинского партнерства."В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий (на конфискацию частных средств) в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили", — сообщила Нуланд. По ее мнению, Москва обязана участвовать в финансировании реконструкции Украины, на которую в следующие десять лет, по "консервативной" оценке Всемирного банка, потребуется 411 миллиардов долларов."Помимо всего прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла все это оплатить", — добавила замгоссекретаря.В феврале власти Соединенных Штатов конфисковали в пользу Киева 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента со счета Константина Малофеева в банке Sunflower Bank.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
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экономика, украина, россия, сша, виктория нуланд, всемирный банк, санкции в отношении россии, константин малофеев
Экономика, Украина, Россия, США, Виктория Нуланд, Всемирный банк, Санкции в отношении России, Константин Малофеев
США будут отдавать Украине средства российских бизнесменов, заявила Нуланд
Нуланд: США продолжат передавать Украине средства, конфискованные у бизнесменов из России