В США пришли к неожиданным выводам по окончанию конфликта на Украине
TAC: Украина рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи США и Европы
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вашингтону следует скорректировать свою помощь, чтобы подтолкнуть Киев к реалистичным целям окончания конфликта, пишет бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу для издания American Conservative.
"Главной целью этого конфликта для Америки должно быть сохранение независимости Украины. США мало интересуют окончательные границы или военный статус этой страны. Урегулирование нынешнего конфликта должно стать важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на Европу. Это значит не вводить Украину в НАТО и не давать Киеву отдельной военной гарантии", — говорится в публикации.
"Главной целью этого конфликта для Америки должно быть сохранение независимости Украины. США мало интересуют окончательные границы или военный статус этой страны. Урегулирование нынешнего конфликта должно стать важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на Европу. Это значит не вводить Украину в НАТО и не давать Киеву отдельной военной гарантии", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что стабильность будет достигнута только в том случае, если Россия поверит, что урегулирование соответствует ее основным целям.
"Ошибочное обращение союзников с Москвой после холодной войны подготовило почву для нынешнего конфликта", — считает автор.
По его мнению, Белый дом должен скорректировать свои обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания.
"США следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы", — пишет Бэндоу.
Он приходит к выводу, что США должны показать свою готовность обсуждать вопросы безопасности Москвы.
"Ошибочное обращение союзников с Москвой после холодной войны подготовило почву для нынешнего конфликта", — считает автор.
По его мнению, Белый дом должен скорректировать свои обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания.
"США следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы", — пишет Бэндоу.
Он приходит к выводу, что США должны показать свою готовность обсуждать вопросы безопасности Москвы.