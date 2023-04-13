https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html

В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск

В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск - РИА Новости, 13.04.2023

В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск

Польша будет добиваться постоянного присутствия американских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау, выступая в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:27

2023-04-13T12:27

2023-04-13T12:27

в мире

польша

сша

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збигнев рау

матеуш моравецкий

камала харрис

нато

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ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Польша будет добиваться постоянного присутствия американских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау, выступая в парламенте страны. "Скоро в Польше оперативной готовности достигнет американская база противоракетной обороны в Редзикове. В Польшу было переведено постоянное выдвинутое командование пятого корпуса американской армии. Мы будем добиваться системного постоянного присутствия американских войск на нашей территории", - сказал Рау. В настоящее время в Польше на ротационной основе расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Недавно премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Североатлантический альянс, где важную роль играют США, "является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации". Он указывал, что расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.

https://ria.ru/20230413/polsha-1865002704.html

польша

сша

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в мире, польша, сша, россия, збигнев рау, матеуш моравецкий, камала харрис, нато