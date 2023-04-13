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В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск
В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск - РИА Новости, 13.04.2023
В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск
Польша будет добиваться постоянного присутствия американских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау, выступая в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:27
2023-04-13T12:27
2023-04-13T12:27
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камала харрис
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ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Польша будет добиваться постоянного присутствия американских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау, выступая в парламенте страны. "Скоро в Польше оперативной готовности достигнет американская база противоракетной обороны в Редзикове. В Польшу было переведено постоянное выдвинутое командование пятого корпуса американской армии. Мы будем добиваться системного постоянного присутствия американских войск на нашей территории", - сказал Рау. В настоящее время в Польше на ротационной основе расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Недавно премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Североатлантический альянс, где важную роль играют США, "является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации". Он указывал, что расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.
https://ria.ru/20230413/polsha-1865002704.html
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в мире, польша, сша, россия, збигнев рау, матеуш моравецкий, камала харрис, нато
В мире, Польша, США, Россия, Збигнев Рау, Матеуш Моравецкий, Камала Харрис, НАТО
В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск
Глава МИД Рау: Польша будет добиваться постоянного присутствия у себя американских войск