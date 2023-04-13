Рейтинг@Mail.ru
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 13.04.2023 (обновлено: 12:10 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии - РИА Новости, 13.04.2023
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии
Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:12
2023-04-13T12:10
происшествия
ильназ галявиев
казань
стрельба в школе в казани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864986401_0:89:2088:1264_1920x0_80_0_0_9e7d501626016f257a7b08ab62445aad.jpg
КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.Иски потерпевших суд удовлетворил частично.Пожизненного срока для Галявиева требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его предложению первые пять лет тот должен был бы провести в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму и обещал возместить потерпевшим все иски.Одиннадцатого мая 2021 года Галявиев, которому тогда было 19 лет, открыл стрельбу в гимназии № 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы, еще 23 человека пострадали, из них 20 детей.Галявиева задержали на месте, позже он полностью признал вину. По версии следствия, молодой человек стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и копировал их поведение при нападении.Окончательное обвинение ему предъявили по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, незаконном изготовлении взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред).
https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864246231.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864986401_0:0:1944:1458_1920x0_80_0_0_04f8255ac3cbb2c7ce8cc36e0ad914ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани
Происшествия, Ильназ Галявиев, Казань, Стрельба в школе в Казани
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Галявиева приговорили к пожизненному сроку за убийство 9 человек в казанской гимназии №175

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. 13 апреля 2023
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. 13 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. 13 апреля 2023
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
«
"По совокупности преступлений путем частичного сложения <…> окончательно назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", — сказал судья.
Иски потерпевших суд удовлетворил частично.
Пожизненного срока для Галявиева требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его предложению первые пять лет тот должен был бы провести в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму и обещал возместить потерпевшим все иски.
Одиннадцатого мая 2021 года Галявиев, которому тогда было 19 лет, открыл стрельбу в гимназии № 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы, еще 23 человека пострадали, из них 20 детей.
Галявиева задержали на месте, позже он полностью признал вину. По версии следствия, молодой человек стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и копировал их поведение при нападении.
Окончательное обвинение ему предъявили по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, незаконном изготовлении взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред).
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Галявиев рассказал, как планирует рассчитаться с долгами по искам
10 апреля, 14:00
 
ПроисшествияИльназ ГалявиевКазаньСтрельба в школе в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала