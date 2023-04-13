https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html

Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии - РИА Новости, 13.04.2023

Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:12

2023-04-13T10:12

2023-04-13T12:10

происшествия

ильназ галявиев

казань

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.Иски потерпевших суд удовлетворил частично.Пожизненного срока для Галявиева требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его предложению первые пять лет тот должен был бы провести в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму и обещал возместить потерпевшим все иски.Одиннадцатого мая 2021 года Галявиев, которому тогда было 19 лет, открыл стрельбу в гимназии № 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы, еще 23 человека пострадали, из них 20 детей.Галявиева задержали на месте, позже он полностью признал вину. По версии следствия, молодой человек стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и копировал их поведение при нападении.Окончательное обвинение ему предъявили по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, незаконном изготовлении взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред).

https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864246231.html

казань

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани